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Здоровье
Пациенты столичного онкоинститута едва не пострадали от недобросовестного поставщика лекарств
17.10.2017

Высшая судебная палата оштрафовала ООО Medeferent Group на 142 тысячи леев, что в начале 2015 года компания отказалась поставить своевременно и в полном объеме лекарства в столичный Онкологический институт.

Суд установил, что эта компания поставила под угрозу здоровью людей, хотя выиграла аукцион, а государство выделило деньги на лекарства. Кроме того, Онкологический институт в то время не имел права покупать лекарства у других компаний, пишет ziarulnational.md.

Следует отметить, что помимо Medeferent Grup, в прошлом году Советом по конкуренции были оштрафованы еще пять компаний — Dita EstFarm, Esculap-Farm, SanFarm Prim, Metatron и R&P и Bolgar Farm. Общая сумма штрафов составила 17,4 млн леев.

Совет по конкуренции установил, что эти компании занимали доминирующее положение на рынке медикаментов в 2015 году. В то же время, компании не поставляли лекарства в полном объеме в государственные медучреждения. Совет по конкуренции определил, что соответствующие компании злоупотр

 


 
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