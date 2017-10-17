Перед офисом Плахотнюка прошла акция протеста журналистов (ФОТО)

Десятки журналистов, а также политики и правозащитники провели флэш-моб перед зданием компании GBC, принадлежащего олигарху и владельцу Демпартии Владимиру Плахотнюку, в знак протеста против незаконных действий охраны Плахотнюка, препятствующей деятельности СМИ в общественных пространствах.

Протестную акцию организовало издание Ziarul de Gardă, журналистам которого 11 октября охранники фирмы Плахотнюка пригрозили «неприятностями» за то, что они снимали свой видеоматериал на тротуаре перед зданием офиса олигарха.

Журналисты пришли к зданию с плакатами, осуждающими действия подчиненных олигарху структур. На тротуаре, где проходила акция, они мелом написали «Тротуары являются общественными!».

Примечательно, что наблюдение за акцией протеста журналистов вели около десятка сотрудников Управления спецопераций МВД, снимавших участников акции на мобильные телефоны.

Ранее сообщалось, что в среду во время съемки стэндапа на тротуаре у здания GBC к съемочной группе издания подошли сотрудники охраны и потребовали прекратить съемки. Они, не предоставив никаких объяснений или правового обоснования, запретили журналисткам снимать в этом районе. Журналистки продолжили съемку стендапа, но их работа постоянно прерывалась.

Даже несмотря на то, что они объяснили каждому агенту GBC в отдельности, что они находятся в общественном месте, а не на частной территории, и выполняют репортерскую работу, эти лица настаивали на запрете. Впоследствии к репортерам подошел мужчина в штатском, у которого была рация, сфотографировал их, выслушав инструкции, и озвучил сообщения запугивающего характера, угрожая журналисткам тем, что у них могут быть проблемы.

Мужчина отказался представиться или предъявить удостоверение, но сфотографировал репортеров, в том числе их бейджи для установления имен, дав понять, что для них могут быть нежелательные последствия.