Лидер ПДС о шансах проевропейской оппозиции на власть

В интервью для портала ТРИБУНА председатель столичной Территориальной организации партии «Действие и Солидарность» (ПДС) Владимир Боля ответил на следующий вопрос: Как Вы думаете, каковы шансы проевропейской оппозиции после выборов получить власть?

«В Молдове довольно много сторонников правых сил – не менее 52%. Уверен, они проголосуют за правые силы. Повторяю – я имею в виду всех избирателей, а не сторонников какой-то из партий. Теперь все зависит от зрелости и серьезности демократических правых партий, от их предвыборных программ. Самая большая проблема для нас это не определившиеся, разочарованные и потерявшие веру в европейский курс избиратели.

Мы намерены убедить этих избирателей в том, что только ПДС является альтернативой для Молдовы, особенно в условиях смешанного голосования, когда каждый голос очень важен. Исходя из этого, предвыборная программа должна быть серьезной, проработанной и лишенной формализма», — отметил он.

Владимир Боля

Владимир Боля утверждает, что «избиратель правых сил интеллигентный, думающий, анализирующий, и его сложно обмануть». «Этих избирателей много обманывали, особенно в последние три раза. Мы голосовали от отчаянья и на парламентских выборах, и на местных. Голосуя за прпоевропейские партии, эти избиратели надеялись на продолжение европейского пути страны.

В надежде на это мы проголосовали и за Киртоакэ. Делая это, мы понимали, что он только навредит. Он оказался полностью не способным продвигать демократические и унионистские ценности. Парламент также оказался бессильным. Мы уже в 2014 году не сомневались, что внедрением положений Соглашения об ассоциации РМ-ЕС никто не намерен заниматься. В 2014 году, за две недели до выборов, ожидая, что за них никто не проголосует, они украли миллиард, и думали сбежать из страны. Сейчас это все очевидно для нас», — отметил Боля.

Он также добавил, что «сейчас мы обязаны оправдать звание демократической и по-настоящему проевропейской партии, программа которой серьезна, и лишена формализма».

Андриана Кептине