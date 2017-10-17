"Публичная порка" Майи Санду

Заявив в прокуратуру на лидера Демократической партии Молдовы (ДПМ) Влада Плахотнюка и обвинив его в узурпации власти, лидер партии «Действие и Солидарность» (ПДС) Майя Санду совершила двойную ошибку. Она перечеркнула все свои и ПДС действия и заявления о том, что в Молдове правосудие захвачено и подконтрольно ДПМ (потому что, воззвав к правосудию, она дала понять, что рассчитывает на справедливое решение, и соответственно тот факт, что это правосудие в состоянии его принять). Также она попалась в искусную ловушку власти, задача которой дискредитировать Майю Санду как политика.

Не знаю, чем руководствовались Майя Санду и члены ее команды, когда приняли решение заявить в прокуратуру, но очевидно, что это решение было ошибочным, и оно может дорого обойтись ПДС. Также очевидно и то, что ни Майя Санду, ни ее соратники по партии не в состоянии доказать вину Плахотнюка, а власть, тут же отреагировала соответствующим образом. Заявление Майи Санду обернулось против нее самой, превратившись в «публичную порку» и унижение.

Унизительны репортажи холдинга о «походах» Майи Санду в прокуратуру, лейтмотивом которых является бездоказательность ее заявлений, и чуть ли не присуждение лидеру ПДС «звания» «балабола». Я не удивлюсь, если в ответ Влад Плахотнюк подаст на Санду в суд за клевету. Тогда Майе Санду придется пройти все круги ада в виде судебных инстанций. Она снова подвергнется «публичной порке» и унижениям, а это может продолжаться очень долго, и стать своеобразной кампанией «за базар надо ответить», которая очень навредит имиджу лидера ПДС и имиджу проевропейской оппозиции в целом.

Лично мне отвратителен этот цирк. Я понимаю, что происходит на самом деле, и какие цели преследуются. Да, Майя Санду права, когда утверждает, что государство Республика Молдова захвачено, но она должна понимать, что в этих условиях применяются другие политические методы, которые отличаются от традиционных. Это должны понимать и те, кто советует Майе Санду, что делать, потому что еще пара таких ошибок и…

Думитру Спэтару