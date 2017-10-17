Гагаузии грозит иммунодефицит. Депутаты Народного собрания отстаивают своё право на неприкосновенность

Государственная канцелярия Правительства Молдовы оспаривает право депутатов Народного собрания Гагаузии на правовой иммунитет. Представители НСГ категорически не согласны и видят в этом «желание Кишинёва лишить автономию полномочий». Какие перспективы у данного спора, явно переходящего в политическую плоскость?

Заслушали «в одни ворота»

На прошлой неделе постоянная комиссия по юридическим вопросам Народного собрания Гагаузии провела публичные слушания по вопросу судебного иска Государственной канцелярии Правительства РМ о лишении гагаузских депутатов права на неприкосновенность. Дело, которое рассматривается в Комратском суде, длится уже больше года. Суть требований органа административного контроля – отмена статей Уложения Гагаузии и Регламента НСГ, которые наделяют законодателей автономии правовым иммунитетом. Госканцелярия ссылается на статьи 70 и 81 Конституции РМ, согласно которым неприкосновенность в Молдове предоставляется только депутатам Парламента и Президенту, но не депутатам Народного Собрания Гагаузии.

Представители центральных властей на публичные слушания не пришли. Не было и представителя Прокуратуры Гагаузии, которая была включена в судебный процесс как третья сторона. Поэтому аргументы центральных властей в ходе публичных слушаний пришлось зачитывать председателю юридической комиссии НСГ, депутату Петру Чавдарь. После озвучивания сути искового заявления пошла «игра в одни ворота». Депутаты НСГ по очереди обвиняли Кишинёв в попытках отобрать полномочия у Гагаузии.

«Какие бы аргументы мы не приводили бы, суд однозначно примет политическое решение. Нужно обратиться к Президенту, Правительству и Парламенту, что бы этот иск отозвали. Иначе наши отношения усугубятся», - заявил депутат Сергей Чимпоеш.

Депутат Иван Бургуджи поставил под сомнение само право суда рассматривать подобный иск. «Суды общей юрисдикции не могут отменять законы НСГ. Наши законы по определению имеют законную силу. Их можно только проверять на соответствие Конституции РМ. Но это уже не полномочия суда общей юрисдикции», - заявил Бургуджи, напомнив, что НСГ чуть более года назад даже приняло соответствующее постановление.

Бывший руководитель Главного управления СИБ по Гагаузии, а ныне депутат НСГ Михаил Железогло посчитал неправильным перекладывать всю вину на Кишинёв. «Возникшая проблема – это результат нашей непоследовательности. В 2016 году Госканцелярия 9 раз предъявляла иски о незаконности наших постановлений, и мы не реагировали должным образом», - отметил депутат. Жлезогло высказался за «взвешенный и содержательный» диалог с Кишинёвом и заявил, что Гагаузия в поисках поддержки могла бы обратиться к международным структурам, а так же посольствам Турции и России.

Итогом слушаний, помимо решения обратиться к центральным органам власти, стала идея провести в Комрате международную конференцию, посвящённую вопросам полномочий автономных территорий, в том числе, в части правового иммунитета местных законодателей. Кроме того, депутаты обещали поднять эту проблему на заседании рабочей группы представителей НСГ и Парламента РМ.

Национальные законы vs региональные

Иск Госканцелярии – лишь один из примеров существующей проблемы гармонизации национального и регионального законодательства. Противоречия с правом на неприкосновенность можно найти и в отношении кандидатов в депутаты.

Кодекс о выборах РМ расписывает гарантированные права электоральных конкурентов, в том числе их защиту от увольнения, уголовного преследования, задержания и других административных санкций. Но этот иммунитет не распространяется на депутатов НСГ. С другой стороны, пару лет назад НСГ приняло собственный Кодекс о выборах Гагаузии, в котором ровно те же принципы прописаны для кандидатов в Народное собрание.

Это противоречие воплотилось на практике год назад, когда незадолго до выборов в НСГ был задержан кандидат в депутаты от села Дезгинжа Николай Рая. Задержание проводилось в Комрате, но по заявлению прокуратуры Единец, которая обвиняла Рая в неуплате налогов. Не факт, что единецкие прокуроры были посвящены в детали законодательства автономии, однако после поднявшегося в гагаузских СМИ шума кандидата в депутаты освободили.

Определённый пробел можно усмотреть и в Законе РМ о нормативных актах, который детально расписывает законотворческий процесс, полномочия его субъектов и иерархию законов в Республике Молдова. Несмотря на то, что Народное собрание принимает законы на уровне автономии, а Башкан и Исполнительный комитет автономии так же обладает законотворческими полномочиями на региональном уровне, эти обстоятельства не были достаточно отражены в национальном законе. Само понятие «местный закон», имея своё воплощение в деятельности НСГ, до сих пор не имеет определения на уровне молдавского законодательства.

Уместно дополнить этот список ещё одним пунктом из Конституции. Согласно Основному закону РМ, единственной законодательной властью государства является Парламент. Как вписать в эту норму существование НСГ, выполняющего ту же функцию в Гагаузии, не совсем понятно.

Рабочая группа: без оптимизма и альтернативы

Теоретически законодательство Молдовы и Гагаузии составляют единое правовое поле. Но, как показывает практика, они развиваются параллельно друг другу. Для разрешения этих противоречий действует рабочая группа, в которую входят депутаты НСГ и Парламента РМ. Эта площадка существует уже более 2 лет, но особых результатов не достигла. Итог её деятельности на сегодняшний день – всего 3 разработанных законопроекта, ни один из которых ещё не вступил в силу. Два проекта были приняты в окончательном чтении перед уходом парламента на каникулы, но не промульгированы Президентом. Воспользоваться этой возможностью Главу государства призвало само НСГ из-за несогласия с внесёнными изменениями в первоначальный текст закона. Третий законопроект принят только в первом чтении и по нему существуют те же разногласия.

Очевидно, повестка дня Рабочей группы в скором времени будет дополнена вопросом о иммунитете депутатов НСГ. Учитывая опыт предыдущей работы, решение новых проблем вряд ли будет оперативным. Любая тема, которую обсуждают члены Рабочей группы, затрагивает клубок противоречий и интересов. Желание защитить полномочия автономии должно не выходить за рамки национальных интересов, а естественное желание депутатов продвинуть и свои политико-партийные интересы не должно загонять работу в тупик.



В любом случае, другой площадки для диалога сегодня не существует. Любая альтернатива Рабочей группе на сегодняшний день предполагает эскалацию политической напряжённости. Поэтому, в интересах сторон оживить работу этой структуры. Тем более, что международные партнёры Молдовы внимательно следят за её работой и готовы оказать содействие.

Вячеслав КРАЧУН, Комрат