ЛП: Происходит необъяснимый пинг-понг

Либеральная партия реагирует с критикой на решение Окружного избирательного совета Кишинева, который оставил пока без ответа запрос отстраненного от должности примара столицы Дорина Киртоакэ о регистрации в качестве участника референдума от 19 ноября по его отставке. В пресс-релизе ЛП отмечается, что „происходит необъяснимый пинг-понг, который означает одно, затягивание решения”, передает IPN.

По данным ЛП, 13 октября, когда Дорин Киртоакэ подал необходимые документы для регистрации в качестве участника местного референдума от 19 ноября 2017 года, Окружной избирательный совет Кишинева был обязан, в течение трех календарных дней, принять решение о его регистрации.

Для сравнения, пишет ЛП, 12 октября социалисты подали необходимые документы и в тот же день были зарегистрированы. В случае Дорина Киртоакэ, однако, Окружной избирательный совет Кишинева не принял решение в понедельник, 16 октября, а перенаправил документы Центральной избирательной комиссии, „которая уже высказала мнение на этот счет и переложила ответственность принятия решения на ЦИК Кишинева”.

„Подчеркиваем, что Дорин Киртоакэ является заинтересованной стороной в этом референдуме, это было признано и судом, таким образом, ЦИК Кишинева обязана была его зарегистрировать в качестве участника референдума, организованного против него”, говорится в сообщении.

По мнению либералов, через отказ ЦИК Кишинева зарегистрировать Дорина Киртоакэ был нарушен Кодекс о выборах, а это свидетельствует о том, что инициаторы референдума боятся выборов, организованных по принципу равенства и паритета. Они боятся и того, что генпримар может принять участие в предвыборных дебатах и встречах с избирателями, в которых мог бы развенчать их ложь.

В понедельник, 16 октября, Окружной избирательный совет Кишинева оставил без ответа запрос Дорина Киртоакэ о регистрации в качестве участника на референдуме 19 ноября, на котором избирателей спросят, если они согласны с отставкой генерального примара. Окружной избирательный совет обратится в срочном порядке в высшую инстанцию – Центральную избирательную комиссию, у которой попросит уточнений о порядке регистрации физических лиц для референдума. Решение о регистрации или нерегистрации Дорина Киртоакэ будет рассмотрено на новом заседании.

Дорин Киртоакэ является вице-председателем Либеральной партии и находится под следствием в рамках уголовных дел, связанных с фактами коррупции и злоупотребления властью. Он заявляет о своей невиновности. Решением для того, чтобы он смог участвовать в референдуме, может быть изменение меры пресечение в виде домашнего ареста на судебный контроль.