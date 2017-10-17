Прокуроры на судебных заседаниях в мантиях и без них

Несмотря на то, что с 1 января 2017 года прокуроры обязаны носить мантии во время судебных заседаний, однако, не все государственные обвинители соблюдают эту норму, или не все имеют обязательную форменную одежду. В настоящее время около 50 мантий все еще находятся в процессе изготовления, и это количество должно покрыть около 10% потребностей. Руководство Генеральной прокуратуры заверило, что до середины декабря все прокуроры будут обеспечены мантиями.

Заместитель генерального прокурора Мирча Рошиору, который также является председателем Высшего совета прокуроров, заявил для IPN, что с начала года и до сих пор было изготовлено 520 мантий, и в связи с этим из бюджета прокуратуры было выделено более 700 тыс. леев. Так, из 720 прокуроров, более 30 мест, в настоящее время являются вакантными. Еще 45 прокуроров являются отстраненными от должности по различным причинам, а около 60 прокуроров, которые работают в прокуратуре, занимаются политиками, и де-факто не нуждаются в мантиях, потому что не участвуют в судебных заседаниях. Соответственно, 50 мантий, которые находятся в процессе изготовления, обеспечат всех прокуроров форменной одеждой, предусмотренной законом, и это произойдет до середины декабря.

Мирча Рошиору отметил, что обеспечение прокуроров мантиями длится из-за позднего утверждения Положения по установлению модели и отличительных знаков форменной одежды прокуроров. Оно было утверждено с опозданием – 22 декабря 2016 года, то есть за неделю до вступления в силу обязательности ношения мантии в суде. Председатель СКП отметил, что и продолжительность процедур закупок является еще одной причиной, по которой с 1 января 2017 года не все прокуроры начали приходить на судебные заседания в мантиях. Но в мае почти 90% прокуроров были обеспечены мантиями.

Мантия прокурора, в отличие от мантий адвокатов и судей первой инстанции и апелляционных судов, которые являются черными, имеет темно-синий матовый цвет. Кроме того, государственные обвинители носят на груди значок Генеральной прокуратуры. Цена за единицу составляет 1400 леев. Форменная одежда предоставляется в распоряжение прокуроров бесплатно, а срок пользования одной мантией составляет пять лет.