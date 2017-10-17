Молдавская компания отмечена за развитие молдо-российских отношений

Организаторы из Молдовы получили почетную награду за помощь в организации промышленной выставки «Expo Russia-Moldova 2017″.

На экспозиции десятки российских компаний обозначили выгодные для молдавской стороны предложения и представили образцы своего производства и достижений в сельском хозяйстве, промышленности, машиностроении, телекоммуникациях и связи, энергетики, медицины и других отраслях, сообщает Sputnik.

Частью события стал и Первый кишиневский бизнес-форум с участием руководителей государственных и частных структур, министерств и бизнес-сообществ.

По итогам выставки особо выделили компанию Mille Fiori, которая оказала большую поддержку и содействие в организации промышленной выставки.

«В рамках «Expo Russia-Moldova 2017″ должен был приехать флорист Араик Галстян. Мы с ним знакомы некоторые время. Когда встал вопрос о том, кто поможет организовать его шоу Flowers World, он предложил нас. Меня познакомили с организатором всей выставки Светланой Забелиной. Далее все организаторские вопросы решались через нас — это прием флориста с его учениками, съемка, фотографии, подбор моделей для шоу и другое», — отметила представитель компании Mille Fiori Каролина Тихоход.

Молдавские организаторы поспособствовали и дополнительному оформлению мероприятия.

Клуб «Ретро Авто Тюнинг» во главе с его руководителем Владиславом Думановым присоединился к выставке и дополнил ее экспозицией советских автомобилей.

Участники с обеих сторон и многочисленные посетители считают, что мероприятие еще продолжается и сейчас реализуется то, о чем было договорено между организаторами России и Молдовы.