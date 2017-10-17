В Кишиневской Академии полиции организованно продавались наркотики

Власти вынуждены были признать, что один из курсантов Академии полиции торговал марихуаной, будучи членом организованной преступной группировки.

Об этом сообщается в связи с проводимой во вторник крупномасштабной операции по борьбе с наркоторговлей. В ходе этой спецоперации обыски проходят в Фалештах, Бричанах, Новых Аненах, Единцах, Оргееве, Яловенах, Глодянах и Кишинёве.

Полицейские сообщают о задержании криминального авторитета по прозвищу «Фараон».

Кроме того, в рамках этой же операции задержан и курсант Академии МВД и трое его подельников, которые входили в группировку. Сообщается, что у курсанта-полицейского даже была произведена «контрольная закупка», которая и подтвердила подозрения о его причастности к ОПГ.

Во время обысков полицейские обнаружили 1 килограмм марихуаны, устройство для употребления наркотиков и боеприпасы.

Министерство внутренних дел возглавлет один з приближенных олиграха Владиира Плахотнюка - Александр Жиздан. Известно, что в 2004 году Жиздан, будучи сотрудником одного из спецподразделений МВД, был уличен в контрабанде через приднестровский участок границы.