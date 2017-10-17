17 Октября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Спорт
Сборная Молдовы потеряла 11 строк в рейтинге ФИФА
17.10.2017

Сборная Молдовы потеряла 11 строк и опустилась на 167-е место в рейтинге ФИФА. Этой худший результат национальной команды в нынешнем году. 

В минувшем месяце сборная Молдовы сыграла два матча. В отборочном турнире чемпионата мира 2018 года наша команда проиграла в гостях Ирландии 0:2 и уступила дома Австрии 0:1, передает publika.md

Сборная Румынии потеряла четыре строки и теперь находится на 45-й позиции.

На вершине классификации без изменений. На первом месте - Германия, в тройку также входят Бразилия и Португалия.


 
Количество просмотров:
48
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.