Сборная Молдовы потеряла 11 строк в рейтинге ФИФА

Сборная Молдовы потеряла 11 строк и опустилась на 167-е место в рейтинге ФИФА. Этой худший результат национальной команды в нынешнем году.

В минувшем месяце сборная Молдовы сыграла два матча. В отборочном турнире чемпионата мира 2018 года наша команда проиграла в гостях Ирландии 0:2 и уступила дома Австрии 0:1, передает publika.md

Сборная Румынии потеряла четыре строки и теперь находится на 45-й позиции.

На вершине классификации без изменений. На первом месте - Германия, в тройку также входят Бразилия и Португалия.