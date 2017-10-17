Беспрецедентная спецоперация: На территории всей страны проходит 90 обысков

На данный момент задержаны 8 человек. Речь идёт о членах двух различных группировок.

Обыски проходят в Фалештах, Бричанах, Новых Аненах, Единцах, Оргееве, Яловенах, Глодянах и Кишинёве.

На территории всей страны проходит 90 обысков. Это самая масштабная операция по борьбе с наркоторговлей, которая проходила на территории Молдовы.

В поле зрение правоохранителей попала криминальная группировка из Кагула, которая занималась торговлей гашишем и прочими наркотическими веществами.

На данный момент, задержаны два человека, среди них криминальный авторитет по прозвищу «Фараон».

Также задержали студента из академии МВД и трёх его подельников, которые входили в группировку.

Во время обысков полицейские обнаружили 1 килограмм марихуаны, устройство для употребления наркотиков и боеприпасы.

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