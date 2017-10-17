Мнение: Приднестровская проблема давно решена, а то, что мы наблюдаем - лишь игры и танцы с бубном

Приднестровская проблема давно решена. А людей с правого и левого берега Днестра натравливают друг на друга, чтобы держать в тонусе. Такого мнения придерживается глава агентства ТАСС в Молдове Валерий Демидецкий. Заявления прозвучали в передаче «Персональный акцент» на телеканале Accent TV.



Демидецкий утверждает, что формула приднестровского урегулирования, согласно которой наша страна является целостным государством, а Приднестровье – это часть Молдовы с особым статусом, давно существует и устраивает весь мир.

«В 1997 году, лично на моих глазах это было, господин Примаков сюда приехал, Лучинский, Смирнов. Была очень тяжелая ночь переговоров. После этого была принята формула приднестровского урегулирования, под которой подписалась Россия, Украина, ОБСЕ и все мировые институты. Проблема решена и никто отступать не намерен. Остальное – игры и танцы с бубном», - заявил он.

По мнению эксперта, приднестровская проблема надумана и будет существовать до тех пор, пока кому-то выгодно держать людей в тонусе: «Никто не задавался вопросом: почему не возникает проблем между берегами Днестра, когда надо разделить «барыши» от продажи электроэнергии, металла и т.д.? Ведь левый и правый берег великолепно сотрудничают в экономике и бизнесе, когда дело касается интереса и денег. Так почему людей натравливают друг на друга, стоит лишь приехать какому-то депутату или политику на ту или другую территорию?!».

«Мы живем на маленьком клочке земли, плывем на одной маленькой лодочке. Раскачаем ее – потонем все вместе. Это мы все должны понимать. Поэтому когда мне говорят о приднестровской проблеме, я отвечаю, что проблема в головах людей. И она будет существовать, пока это кому-то нужно», - подытожил Демидецкий