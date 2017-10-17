Критичный взгляд на пенсионную реформу

Ангелина Таран

Национальная конфедерация профсоюзов разработала свои предложения по улучшению пенсионной реформы, стартовавшей 1 апреля 2017 г.

Теперь профсоюзы ждут от Национальной кассы социального страхования официальных данных о том, как внедряется реформа (сколько человек – мужчин и женщин - вышли на досрочную пенсию, скольким пенсионерам сделали валоризацию пенсий), чтобы более аргументированно представить правительству свои выводы.

Пенсионеры зажили по-новому

С 1 апреля нынешнего года произведена индексация пенсий (основанная на корректировке доходов, полученных после 1999 г.), установлена единая минимальная пенсия для работающих в национальной экономике и в сельском хозяйстве. Тем, кто оформляет пенсию после 1 апреля 2017 г., она рассчитывается по новой формуле. Как рапортовало бывшее министерство труда и социальной защиты, валоризированы (пересчитаны) пенсии, установленные в 2001-2008 гг. для 84 тыс. пенсионеров. Конечно, пенсионную систему в Молдове давно надо было реформировать, потому что в нашей стране на пенсию могут жить, в основном, получатели пенсий госслужащих, прокуроров и других привилегированных категорий.

По информации Национальной кассы социального страхования, на 1 октября 2017 г. пенсии по возрасту получали 536 513 человек из общего числа пенсионеров в 718 285. Средний размер пенсии этой категории составляет 1427,41 лея (средняя пенсия по системе – 1495,72 лея). Пенсии по ограниченным возможностям получают 129 654 человек, средний размер выплаты – 1121,44 лея. При этом Национальное бюро статистики сообщило, что размер прожиточного минимума в I полугодии 2017 г. определён в 1866,3 лея в среднем на человека в месяц, и увеличился по сравнению с I полугодием 2016 года на 2,9%. То есть, как бы радостно власти ни рапортовали о проводимых реформах, на эти деньги по-прежнему жить нельзя.

Кто работает в особо тяжелых условиях?

Сформулировать критические замечания к новому пенсионному закону профсоюзам помогли эксперты фонда им. Фридриха Эберта из Германии. По их мнению, в законе есть много пробелов, которые необходимо скорректировать, чтобы обеспечить более адекватные и правильные условия для пенсионеров.

В частности, они рекомендуют сократить трудовой стаж для людей, занятых на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда. В старом варианте закона для мужчин этой категории работников устанавливался пенсионный возраст в 54 года, а для женщин – в 49 лет, а теперь для них применяется возрастной стандарт, как и для тех, кто трудится в общем режиме. Это является дискриминационной нормой по отношению к тем людям.

Вице-председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы отметил для Noi.md: «Пока действительно на чём настаиваем – быстрее составить консолидированный перечень профессий с тяжелыми условиями труда, чтобы дать возможность на досрочную пенсию шахтерам, медицинским работникам, контактирующим с радиоактивными веществами. По этому положению выходили на пенсию всего лишь 80 человек, и не было никаких оснований что-то менять. Перечень профессий, дающих право на пенсию по возрасту на льготных условиях, урезали, потому что он якобы слишком большой. Но если 80 человек в течение года выходят на пенсию, то влияние на бюджет социального страхования минимальное. Эту ошибку необходимо исправить. Этот перечень мы разрабатываем через отраслевые профсоюзные органы, министерство никакой информации не даёт».

Немецкие эксперты рекомендуют для Молдовы применить опыт Бельгии, где шахтеры имеют право на досрочную пенсию в возрасте 55 лет (при наличии стажа работы в шахте 20 лет). Если их стаж – менее 20 лет в этих условиях, то пенсия по возрасту рассчитывается на общих основаниях. Бельгийские пилоты и стюарды с 2012 г. выходят на пенсию на общих основаниях – в 65 лет и при стаже 45 лет (в РМ – в 45 лет, при стаже 25 лет – для мужчин и 20 лет – для женщин). На «общих основаниях» в Молдове означает выход на пенсию в 63 года. Полицейские в Бельгии становятся пенсионерами в 62 года, имея 40-летний стаж. Но могут выйти на заслуженный отдых на два года раньше, если стаж составляет 37,5 года. Их пенсия начисляется в размере 74% зарплаты.

В Бельгии намерены утвердить четыре критерия, по которым определять, какие профессии являются тяжёлыми – насколько тяжело выполнять работу физически; умственно; рискованно и вредно; как организована работа – в ночное время, по сменам и т.д. Эти критерии, по мнению специалистов, следует принимать во внимание и в нашей стране при составлении списка профессий, в которых разрешен досрочный выход на пенсию. Для них пенсионный возраст мог бы быть сокращен с одного года до восьми лет, минимальный стаж в определенной профессии установлен на уровне 15-25 лет, а общий стаж – 25-32 года. Данные условия должны быть разработаны правительством вместе с социальными партнерами.

Больше справедливости

Как известно, по новому пенсионному закону пересчитывают только пенсии, установленные после 2001 г. Немецкие эксперты предлагают валоризировать также пенсии по возрасту и инвалидности, оформленные до 2001 г. Все пенсии, которые еще не валоризированы, необходимо индексировать на основании процента повышения зарплат.

С 1 апреля 2017 г. получили возможность перерасчета пенсий работающие пенсионеры, которым назначена пенсия после 1 января 2017 г. То есть тоже работающие пенсионеры, оформившие пенсию раньше этого срока, ущемлены в своих правах. Каждый год, отработанный после пенсии, должен быть принят во внимание для того, чтобы её увеличить. Это необходимо делать ежегодно.

В настоящее время, если при достижении стандартного пенсионного возраста у человека нет минимального страхового стажа - 15 лет, то он может рассчитывать не на пенсию, а только на социальное пособие. Его сумма фиксированная и равна 15% от минимальной пенсии по возрасту. Учитывая рост числа нестандартных рабочих мест, в будущем можно ожидать появления всё больше лиц, которые не смогут достичь 15-летнего порога для оформления пенсии. Поэтому, чтобы управлять ростом бедности в старости, предлагается увеличить сумму социальной пенсии. Сегодня не принимается во внимание трудовой вклад такого получателя пособия. Консультанты считают, что сумма выплат должна быть увязана со стажем. Например, пять-семь лет гарантировали бы 20% минимальной пенсии по возрасту; 8-11 лет – 30%; 12-14 лет – 40%. Так было бы более справедливо.

Права женщин больше ущемлены

Если до реформы процент замещения пенсий в среднем составлял 25,8%, то с 1 июля 2018 г. мужчины-пенсионеры (при стаже 34 года) будут получать пенсию в размере до 45,9% от своей средней месячной зарплаты за всю карьеру. А женщинам (при стаже 31 год) полагается только 41,85%. И лишь с 1 июля 2024 г. они смогут рассчитывать на возмещение пенсии, равное с мужчинами. Профсоюзы считают это несправедливым. И консультанты предлагают установить процент замещения одинаковым для всех уровней дохода.

Женщины обделены и в возможности досрочного выхода на пенсию. Мужчины в возрасте 60 лет могут воспользоваться этой льготой с 2017 г., конечно, если у них есть трудовой стаж 33 года и 6 месяцев. А женщинам придётся ждать до 1 июля 2022 г. Чтобы обеспечить мужчинам и женщинам равенство шансов и исключить дискриминацию, предлагается предоставить право досрочной пенсии и женщинам. По мере возрастания пенсионного ценза и планка возраста досрочного выхода на пенсию для женщин тоже должна изменяться. На 1 июля 2017 г. она составила бы 54 года и 6 месяцев при трудовом стаже 30 лет и 6 месяцев.

Многим женщинам, родившим и воспитавшим от одного до четырех детей, возрастная планка выхода на пенсию должна снижаться на один или два года. Но им будет сложно набрать необходимый стаж – 34 года для начисления полного размера пенсии. В связи с этим рекомендуется первые шесть месяцев отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет брать в расчет пенсии на основе средней зарплаты по экономике или предыдущей зарплаты родителя.

Бедный платит за богатого

Согласно закону, расходы на выплату пенсий депутатам, членам правительства, государственным служащим, местным выборным лицам, прокурорам, судьям и ежемесячного пожизненного содержания судьям и прокурорам покрываются поровну из бюджета государственного социального страхования и государственного бюджета.

Однако социальные взносы работников из государственного сектора покрывают лишь 35% стоимости пенсий в этом сегменте.Поэтому те, кто работает на частных предприятиях, дотируют своими взносами в бюджет социального страхования самые большие пенсии «слуг народа», а сами получают пенсии намного (в разы) меньше, чем те, кто жил за счет налогоплательщиков.

Консультанты фонда им. Фридриха Эберта предложили изменить соответствующие положения в Законе о государственной пенсионной системе, чтобы пенсии этим привилегированным категориям пенсионеров выплачивались из бюджета государственного социального страхования не на 50%, а только 35%. Оставшиеся 65% - из госбюджета.

У экспертов есть и другие критические замечания по поводу положений обновленного Закона о государственной пенсионной системе. Но, чтобы их все выполнить, нужны внушительные дополнительные средства.

Пенсионеров осчастливят досрочно

На прошлой неделе правительство приняло постановление, согласно которому будут досрочно (с 1 ноября 2017 г., а не с 1 апреля 2018 г., как планировалось) пересчитаны пенсии, назначенные в 2009-2011 гг. Это должно коснуться 64 878 пенсионеров, из которых 58 479 получают пенсию по возрасту. Как сообщил премьер-министр Павел Филип, пенсии по возрасту увеличатся на 255 леев (на 17,6%), а по инвалидности на 274 г. (на 28%). Это стало возможным «вследствие роста объема поступлений в бюджет». Однако, чтобы это стало не только возможным, но и реальным, необходима корректировка бюджета социального страхования, которую должен утвердить парламент.

Планируется, что пенсии, установленные в 2012-2014 гг., будут пересчитаны с 1 апреля 2019 г., а пенсии, назначенные в 2015 г. и до 31 марта 2017 года - с 1 апреля 2020 года, потому что сразу на всех денег не хватает.

На самом деле пересчет и этих пенсий можно было бы сделать раньше, и на большую сумму, потому что в казну не добирают огромные суммы. Бывший начальник управления реального сектора экономики Минэкономики экономист Дмитрий Барбылат подсчитал, что в национальный публичный бюджет не поступает ещё один такой же бюджет - примерно 50-56 млрд леев в виде налогов. Его расчеты неофициально подтвердили высокопоставленные лица в Налоговой службе и из силовых ведомств.

Расчет экономического аналитика очень прост: «Если налоговая за 2016 г. «знает» о 365 тыс. налогоплательщиков юридических лиц и 1,18 млн. физических лиц, итого - 1,545 млн., а в соцбюджет платят взносы только 802 тыс. физических лиц и 56 тыс. юридических лиц - всего 858 тыс. Разница только по «юрикам» - 309 тыс., которые платят более существенные суммы, чем физические лица. Разве это не сигнал о том, что сильно воруют? Что есть резервы, как минимум, в два раза повысить пенсии?». Интересно, почему не принимаются меры для взыскания недоимок?

Кстати, сколько плательщиков в медицинские фонды, вообще официально не известно. Если правильно учесть взносы в медфонды и доходы медучреждений от платных медицинских услуг, то окажется, что существует неучтенный, как минимум, еще один годовой бюджет для медфондов.