Партия Лянкэ предлагает наказывать за умышленное неисполнение решений КС

Умышленное неисполнение ответственным лицом решений Конституционного суда, а также препятствия их исполнения могут быть наказаны. Законодательная инициатива по изменению и дополнению Уголовного кодекса в этом отношении была разработана депутатами Европейской народной партии (PPEM) и зарегистрирована в секретариате Парламента, передает IPN.

Проект предусматривает штрафы в размере от 850 до 1000 условных единиц, то есть от 42 500 до 50 000 леев. Нарушение закона по данному разделу также может наказываться неоплаченным трудом в пользу сообщества в течение 340 часов или тюремного заключения сроком до трех лет. Во всех случаях - с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет.

Европейская народная партия аргументировала необходимость законодательной инициативы тем, что некоторые высокопоставленные государственные чиновники не выполняют решения Конституционного суда, игнорируя их недобросовестно. ,,Все граждане равны перед законом, и игнорирование исполнения решений Конституционного суда требует наказания в соответствие со степенью причиненного ущерба и последствий, которые они производит”, говорится в справке к проекту.