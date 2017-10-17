Мэрию Кишинева обязали выдать экономическому агенту участок в центре города

Примэрия Кишинева сообщила о том, что, по решению суда, муниципалитет должен передать участок общественной земли в собственность экономического агента.

Речь идет об участке площадью более 15 соток, который находится во дворе жилого дома на бульваре Штефана чел Маре ши Сфынт 64, передает tv8.md.

Суд по делу, касающемуся этого земельного участка, был начат в 2009 году. Экономический агент обжаловал отказ местной администрации установить границы участка и право собственности на недвижимость.

В марте 2012 года апелляционная палата Кишинева полностью удовлетворила иск заявителя и обязала муниципальный совет Кишинева передать в собственность участки площадью 0,03,02 га и 0,1379 га, которые находятся на бульваре Штефана чел Маре ши Сфынт 64. Решение суда стало окончательным вследствие того, что не было обжаловано.

Ввиду исполнения решения суда, примэрия разработала проект решения о приватизации участка. В тоже время, муниципалитет считает передачу этого участка, который пересекают инженерные сети и который покрыт зелеными насаждениями, незаконной и наносящей ущерб муниципальному бюджету и общественным интересам.