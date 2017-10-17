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Быть или не быть «унире»
17.10.2017

Роберт Западинский

На прошедшей неделе бывший президент Румынии, а ныне почетный председатель Партии национального единства (ПНЕ) Молдовы Траян Бэсеску стремительно ворвался в политику республики. Вместе с соратниками по блоку он совершил большой агитационный вояж по Молдавии, торжественно завершив его в пресс-центре кишиневского пятизвездочного отеля Radisson Blu, где при содействии клуба «Социальный резонанс» впервые встретился с ведущими русскоязычными журналистами республики.

Каким был реальный стратегический замысел этого неординарного политика – вопрос, ответ на который далеко не так прозрачен, как кажется на первый взгляд. Думаю, не ошибусь в предположении, что дальнейшая активность Траяна Бэсеску в молдавской политике повлечет за собой немалые метаморфозы, резко изменив расклад сил в ней. Только первоначальное его появление на этом поле с одновременным принятием молдавского гражданства всколыхнуло политическое болото республики.  Рандеву экс-президента Румынии с прессой и посланниками различных партий и течений, отчетливая определенность его ответов им лишь убеждают – на политической сцене Молдавии появился новый перспективный игрок.

Многие эксперты считают, что формирование сильного унионистcкого политического центра дает возможность забрать часть электората у критикующих Демократическую партию правых (ПАС, Платформа DA) и вполне соответствует нынешним интересам партии власти. Предельно ясно, что «президент всех румын» и почетный председатель Партии национального единства Траян Бэсеску, ездящий агитпоездом по Молдавии, успешно решает для себя и своего формирования задачу консолидации всех унионистских сил республики, а также граждан, разочаровавшихся в официальной проевропейской политике.

Группа поддержки Бэсеску состоит из бывших членов ранее популярной Либеральной партии, также унионистского толка – Анатола Шалару (исполнительный председатель ПНЕ), Анны Гуцу (первый зампредседателя ПНЕ), и внушительной делегации из румынских сенаторов, депутатов и вице-мэров.

О чем же говорил Траян Бэсеску с русскоязычными журналистами республики? Его рецепт выхода Молдавии из затянувшегося системного кризиса заключается в объединении с Румынией, где граждане консолидированного государства достигнут всеобщего благоденствия, избавившись при этом от советского наследия и «опеки нынешних старших братьев и сестер».

Бывший глава соседнего государства не ограничивается критикой в адрес пророссийски настроенного президента Игоря Додона, которая была вполне ожидаема. Особое внимание он уделил проевропейским партиям. Они, по его словам, «сулят гражданам республики призрачные перспективы евроинтеграции, в то время как ЕС будет расширяться на Балканы, и Молдавия не находится в числе его приоритетов. Ради европейского будущего, сказал он, надо объединяться всем гражданам страны, в том числе представителям нацменьшинств, а затем провести евроинтеграцию через слияние с братской Румынией, накопившей большой положительный опыт в решении вопросов, касающихся нацменьшинств. Таким образом, существующие проблемы народов Молдавии будут устранены моментально, и они себя сразу почувствуют равноправными гражданами румынского государства, где свято чтут европейские демократические ценности.

Так же отчетливо Бэсеску сформулировал свою позицию по решению приднестровского вопроса: «Румыния должна исходить из постулата, что объединение с Республикой Молдова предполагает включение всей ее международно признанной территории, в том числе Приднестровья. Но Румыния не должна забывать, что ее граница проходила по Днестру. Если Кишинев и Бухарест придут к единому мнению об объединении, то Приднестровье будет предметом переговоров с Россией и Украиной».

Появление Траяна Бэсеску в электоральном поле Республики Молдова (РМ) существенно усиливает геополитическую полярность в стране. От складывающейся ситуации на первый взгляд выигрывает и пропрезидентская Партия социалистов. Бэсеску – наиболее серьезный раздражитель для части избирателей, которая традиционно голосует за социалистов и коммунистов. В отличие от Майи Санду для них он представляет экзистенциальную угрозу. Поэтому одна часть электората будет голосовать из страха, что в парламент пройдет Бэсеску, который может совершить «унирю» (объединение), а другая – из страха, что к власти придет Додон. Примерно такую атмосферу нынешние молдавские власти и планируют создать на парламентских выборах, считает большинство экспертов.

Несколько лет назад на дипломатическом приеме в честь Дня независимости Румынии в присутствии президентов Молдавии Мирчи Снегура и Петра Лучинского Траян Бэсеску заявил: «В 1918 году Румыния пришла в Молдову, а через 100 лет Молдова придет в Румынию!» Все эти годы он последовательно движется к продекларированной цели, ведет активную внешнюю и внутреннюю кампанию по дестабилизации Молдовы. Не исключено, что он не утратил президентских амбиций.

Но известно, что власть не любит коллективизма, и бывшие соратники впоследствии могут стать непримиримыми антагонистами, особенно в вопросах контроля над экономикой и отстранения политиков, выступающих за суверенитет государства. Так что молдавские парламент и правительство, проявляющие на этом этапе лояльность к такому политическому тяжеловесу, как Бэсеску, но на самом деле желающие сохранить независимость РМ и вместе с тем свою власть в республике, рискуют неожиданно оказаться в длинном списке низложенных.

«Так быть или не быть «унире»?» – на этот вопрос ответит ближайшее время. Определяющий фактор в решении принадлежит народу, живущему в РМ, но надо понимать, насколько глубокие перемены произошли за эти годы в сознании молдаван нового времени. И перечень фамилий нынешних политиков РМ, представляющих все ветви власти в период глубочайшего системного кризиса последних лет, может попросту не перевесить в этом спарринге.     

Об авторе: Роберт Львович Западинский – политолог, вице-председатель Союза российских соотечественников и русскокультурных граждан Молдовы.


 
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