Реакция президента Молдовы на решение КС: Это узурпация власти, каждый из вас за это ответит

Президент Молдовы Игорь Додон провел брифинг в 17.00 во вторник после того, как Конституционный суд Молдовы заявил, что глава государства серьезно нарушил положения Конституции, что может послужить основанием для его отстранения.

- Я выскажусь по пяти пунктам. Во-первых, Конституционный суд может интерпретировать Конституцию, но не может создавать конституционные нормы. То, что было сегодня, это создание этих норм. Иначе, чем узурпацией власти, это не назовешь. Хочу подчеркнуть спокойно, вы за это ответите. Будет другой состав КС, и каждый из вас за это ответит. Придет время. Не поможет даже румынское гражданство, поймаем вас, - заявил президент.

Глава государства обратился к гражданам с пояснением, что означает сегодняшнее решение.

- Это значит, что если президент не согласен с мнением парламентского большинства или правительства и не подписывает указ, чтобы назначить на должность министра человека, которого он считает оппортунистом, у президента есть два варианта. Он должен выбрать: сдаться и подписать указ или не сдаваться и не подписать указ. Какой выбор президента Додона: я несу ответственность перед гражданами, а не перед Канду, Филипом. Я не сдамся и не подпишу указ. Пусть подписывают Канду и Филип.

Игорь Додон также отметил, что его пугают импичментом.

- Почему тогда не инициировали сегодня процедуру импичмента? Почему не вышли к народу? Боитесь? - заявил президент. - Если ты такие сильные, давайте референдум. Господин председатель парламента! Давайте, пусть люди выйдут и скажут, с кем пойдут. Боитесь?

Игорь Додон снова обратился к гражданам.

- Президент Молдовы Игорь Додон, которого вы выбрали президентом, остается в должности. И отвечает перед вами. Обещаю, что все, кто издевается над вами, ответит за это. Верьте мне, ответит каждый! То, что сегодня произошло, доказывает то, что я вам говорил: нам надо переходить к президентской республике! Прошу вашей поддержки, чтобы перейти к президентской форме правления и прекратить все это.