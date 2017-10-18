Автобус Москва - Кишинев попал в смертельное тройное ДТП в России Подробнее:

При столкновении с автобусом Кишинев – Москва в России погиб пассажир такси. Возвращавшийся из столицы России в Кишинев автобус столкнулся в Орловской области с Яндекс-Такси. ДТП произошло на автотрассе М-2 Крым у деревни Хардиково.

Двигавшийся на большой скорости Volkswagen Touareg протаранил такси Volkswagen Polo. От удара такси резко ускорилось и врезалось в полутороэтажный автобус «Неоплан» из Кишинева. После ДТП такси осталось стоять на дороге, а Volkswagen Touareg вынесло на обочину шоссе.

При столкновении 44-летний пассажир такси погиб на месте. Второй мужчина с многочисленными травмами был доставлен в областную клиническую больницу Орла. Автобус больших повреждений не получил, но рейс до Кишинева был задержан до выяснения обстоятельств.