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Происшествия
Автобус Москва - Кишинев попал в смертельное тройное ДТП в России Подробнее:
18.10.2017

При столкновении с автобусом Кишинев – Москва в России погиб пассажир такси. Возвращавшийся из столицы России в Кишинев автобус столкнулся в Орловской области с Яндекс-Такси. ДТП произошло на автотрассе М-2 Крым у деревни Хардиково.

Двигавшийся на большой скорости Volkswagen Touareg протаранил такси Volkswagen Polo. От удара такси резко ускорилось и врезалось в полутороэтажный автобус «Неоплан» из Кишинева. После ДТП такси осталось стоять на дороге, а Volkswagen Touareg вынесло на обочину шоссе.

При столкновении 44-летний пассажир такси погиб на месте. Второй мужчина с многочисленными травмами был доставлен в областную клиническую больницу Орла. Автобус больших повреждений не получил, но рейс до Кишинева был задержан до выяснения обстоятельств. 


 
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