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Неожиданный международный игрок появился на "Приднестровском фронте"
18.10.2017

Парламентские выборы, что состоялись в воскресение в Австрии, могут повлиять, в том числе на процесс приднестровского урегулирования. Скорее всего, канцлером Австрии станет политик, который весьма осведомлен в вопросе приднестровской проблемы, и очевидно, что он намерен добиться  признания не только в своей стране, но и на европейском уровне.

Речь идет о молодом Себастьяне Курце, который вот уже несколько месяцев руководит Австрийской народной партией (ÖVP), и который неожиданно для всех получил поддержку австрийских избирателей. Курца часто называют «политическим вундеркиндом», потому что в 31 год он стал самым сильным претендентом на пост канцлера Австрии и считается самым амбициозным политиком в Европе.

Откуда его осведомленность в вопросах приднестровского урегулирования? В 2017 году Австрия председательствует в ОБСЕ, а Курц в своем качестве министра иностранных дел Австрии лично занимался приднестровской проблемой и бывал в Республике Молдова. Более того, он прекрасно проинформирован и о региональной обстановке, побывав в Украине, где на месте ознакомился с проблемой сепаратизма в соседней стране.

Себастьян Курц и его партия одержали победу на выборах в Австрии, акцентируя внимание на проблемах в сфере миграции и угрозе исламизации своей страны. Но, вместе с тем, абсолютно очевидно, что, будучи искусным дипломатом, он попытается заработать авторитет и на международном уровне. С этой точки зрения, Курца часто сравнивают с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который также добился удивительного политического успеха в своей стране, а после получения власти, громко заявил о намерении участвовать в решении многочисленных проблем европейского уровня и даже предложил стратегию реформирования ЕС.

Скорее всего, Себастьян Курц проявит себя «скромнее» на этом фронте, который уже занят Макроном и Ангелой Меркель, которой удалось получить очередной мандат федерального канцлера Германии, тем более что его антимиграционная и антиисламская позиция не очень этому способствуют. Но, его дипломатические амбиции вполне могут найти себе применение в решении проблем на рубежах ЕС, а территориальные проблемы, с которыми сталкивается Украина, а также приднестровская проблема, как нельзя лучше подходят для осведомленного в этих вопросах Себастьяна Курца.

К тому же, в  решении этих проблем заинтересованы и великие державы мира, особенно в приднестровской, а это открывает для молодого и амбициозного потенциального канцлера Австрии огромные возможности.

Итак, посмотрим, что будет дальше…

Игорь Волницки


 
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