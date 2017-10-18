Шокирующие выводы депутата парламента Молдовы

Депутат социалист, Богдан Цырдя опубликовал в собственном блоге текст, который содержит шокирующие выводы.

«В 2014 Молдова подписала договор об ассоциации с ЕС. В том же 2014 году Молдова рухнула в плане свободы юстиции. Согласно отчетам Всемирного экономического Форума от 2014-2015, нашу юстицию признали самой коррумпированной в мире (последнее, 144-ое место!). В 2015 Молдова рухнула в плане внешних инвестиций.

Тогда впервые из страны вывели 440 миллионов долларов США! В 2016 Молдова рухнула в индексе восприятия коррупции. Согласно данным Transparency International, страна скатилась со 103 на 123 место в мире! Такого падения не было ни у одной страны мира! Кстати, Эфиопия на 108 месте, Замбия и Монголия на 87, Буркина Фасо – на недосягаемом для нас 72!», — пишет он.

Согласно цитируемому источнику, «в первом полугодии 2017 года происходит тотальный обвал предприятий». «Открыто 2 698, а закрыто 3 220! Другими словами, мы потеряли 520 предприятий! Но это не мешает Филипу утверждать, что экспорт в страны ЕС вырос аж на 15 %! Раз экспорт вырос, почему массово закрываются предприятия, а значит рабочие места?», — спрашивает депутат.

Богдан Цырдя пишет также, что «в 2017 Молдова рухнула в рейтинге «экономической свободы». «Как показал ежегодный доклад Канадского института Фрейзера «Экономическая свобода в мире – 2017», индекс экономической свободы нашей страны, составляет 6,5 балла из 10-ти возможных. Итак, Молдова занимает 102-е место среди 159 стран мира, провалившись на 5 пунктов. Это худший показатель нашей страны за последние 10 лет. Нас обогнали даже Киргизия (80 место) и Замбия (93 место). А до Иордании (39 место) нам как до Токио пешком!», — утверждает он.

«Все эти «достижения» гордо называются евроинтеграцией! И вот сегодня правящий альянс предлагает нам все эти достижения закрепить навеки в Конституции РМ. Дескать, евроинтеграция – наш главный вектор развития. Ребята, а может не надо? Может дадите стране еще один шанс?», — добавляет он.

Кристина Пендя