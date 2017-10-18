Мнение: В молдавской политике Бэсеску - необходимое зло

Невооруженным взглядом видно, что между Прутом и Днестром имя Траяна Бэсеску еще трогает и мобилизует людей. Поэтому он и занялся политикой в Молдове. Об этом пишет в своем блоге журналист Виктор Никитуш.

Как сообщает портал ТРИБУНА, журналист отмечает, что «Бэсеску считает, что «унионизм должен стать парламентской политической силой в Молдове» и этого достаточно для того, чтобы все унионисты, на следующих парламентских выборах объединившись, поддержали партию Национального единства (ПНЕ)».

Журналист считает, что «ему не нравится избирательный прагматизм Бэсеску, но факт остается фактом». «Последний опрос ИРСИ «Вииторул» показал, что граждане Молдовы начинают ценить помощь, которую Румыния оказывает нашей стране. Румыния, с 25,8% голосов респондентов находится на третьем месте в списке стран, которые помогают Молдове.

На первом месте ЕС с 34,6% и Российская Федерация с 29,2%. Примечательно, что почти половина респондентов (49,2%) заявили, что не будут голосовать, либо не знали ответа на вопрос. Именно к ним Бэсеску и обращается.

Бывший румынский президент может убедить их пойти на выборы. Также он может убедить избирателей Майи Санду в том, что после 2018 года Республика Молдова нуждается в альянсе всех проевропейских сил. Итак, получается, что Бэсеску – необходимое зло», — отмечает Виктор Никитуш.

Кристина Пендя