Молодые либералы из Молдовы поехали в Сочи на Фестиваль молодежи и студентов, чтобы еще больше ненавидеть Россию!

Но, оказавшись в «логове оккупантов», лица у представителей либерально молодежи почему-то очень веселые и счастливые.

Честное слово, удивляют меня молдавские либералы! Постоянно им удается это делать! На сей раз отличились молодые либералы. Советник президента Молдовы Иван Чебан опубликовал в соцсетях фотографию, на которой группка младолибералов тусуется в... Сочи. На Всемирном фестивале молодежи и студентов!

«Молодёжь в Сочи, - подписал фото Иван Чебан. - Фляш из гаража, друг Дорина и врио начальника управления образования Кишинева и другие представители либералов и не только. Интересно, как в Россию-матушку ногой ступили и кто платил за сей банкет?»

Насчет, кто платил, можно позже поинтересоваться. Меня другая проблема пока волнует. А как же это все согласуется с любимыми присказками и страшилками либералов об «оккупантах»? О страшной и длинной «мына Московей»? Об «ужасном русском медведе»? О том, что «Россия захватила Крым»?...

Нет, решили наведаться прямо в логово «врага»! Узнать, откуда растет рука Москвы! Смело поступила либеральная молдавская молодежь, ничего не боится! Ни застенков Лубянки, ни мордовских лагерей, ни агентов Кремля, ни ненавистного русского языка, на котором им в Сочи приходится общаться! Вон стоят, улыбаются, где-то даже очень счастливо...

А, может, правильно, что поехали на фестиваль! Посмотрят на российские города, как они развиваются. Как растут, как там дело обстоит с культурой, строительством и дорогами. Посмотрят, да сравнят их с Кишиневом. Увы, сравнение будет не в пользу молдавской столицы. Убого и обшарпанно наш город выглядит по сравнению с российскими городами.

Увидят либералы, как можно любить и развивать свой город, потом вернутся обратно, в Кишинев, дай Бог, чтобы у них мозги повернулись в нужную сторону, чтобы увидеть всю убогость нашего любимого города, всей нашей страны! Захотят, чтобы в нашей стране стало не хуже, чем в России. А, может (назло оккупантам, конечно!) и лучше! Чтобы утереть им нос! Засучат рукава, да возьмутся на настоящую работу, а не за политическую трескотню возьмутся, да за лозунги об унире!

Правда, надежд на это мало. Вот съездить в ненавистную Россию — это можно. Потому что «на шару». Спрятав заранее свою ненависть. Потусить в Сочи, повеселиться, побывать на таком ярком празднике, а потом вернуться домой, достать из-за пазухи свою ненависть и продолжать ненавидеть Россию с еще большей силой. С еще большей — потому что в России живут намного лучше, чем в Молдове. А у нас не получается. Значит, спасет только униря!

Леонид Рябков