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Политика
Додон: не признаю Стурзу министром обороны
18.10.2017

Президент Молдовы прокомментировал решение Конституционного суда, заявил, что в любом случае не подпишет декрет о назначении Евгения Стурзы министром обороны
 
Лидер Республики Молдова Игорь Додон заявил, что, даже узнав решение Конституционного суда, не подпишет декрет о назначении на должность министра обороны Евгения Стурзу. 

В сентябре Демпартия рекомендовала президенту Игорю Додону утвердить в должности руководителя оборонного ведомства Евгения Стурзу. Глава государства позже сообщил об отказе, предложив назначить на этот пост Виктора Гайчука. Премьер-министр Молдовы Павел Филип счел аргументы президента недостаточными, сообщив о намерении повторно предложить кандидатом на пост министра обороны Евгения Стурзу. Президент Молдовы Игорь Додон официально уведомил кабмин об отказе утверждать на пост министра обороны вице-председателя Народно-европейской партии Еуджена Стурзу и отметил, что назначение на эту должность без его указа будет незаконным.

В итоге правительство на специальном заседании 19 сентября приняло решение обратиться в Конституционный суд за пояснениями, что делать в случае, если президент повторно отказывается назначать министра. 17 октября КС постановил, что "отказ президента исполнять конституционные обязательства представляет невозможность временно исполнять соответствующие обязанности и оправдывает их исполнение председателем парламента или премьер-министром". По каждому отдельному случаю КС выносит решение отдельно.

"Конституционный суд может интерпретировать Конституцию, но не может устанавливать новые конституционные нормы. То, что было сегодня, — установка новых конституционных норм. Кроме как узурпацией власти, такие действия никак назвать нельзя", — сказал Додон. 

Глава государства также подчеркнул, что в настоящее время его заставляют выбрать – либо он сдается и подписывает декрет, но это означает его согласие с мнением парламентского большинства, либо настаивает на своем и отказывается, тогда "они сами подписывают декрет и берут на себя ответственность".
"Не сдамся и не подпишу ни один декрет, с которым не согласен. Пусть его подписывают Канду или Филип и берут на себя ответственность. Я не подпишу декрет о назначении господина Еуджена Стурзы. Скорее всего, его подпишет Андриан Канду. Не признаю Еуджена Стурзу министром и не включу в состав Высшего совета безопасности", — сказал Канду.

С конца 2016 года в Молдове нет министра обороны. 27 декабря президент подписал указ об отставке Анатола Шалару. С тех пор главу Минобороны так и не назначили. В настоящее время обязанности главы ведомства исполняет Георге Галбура


 
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