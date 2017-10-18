Оскорбленная Санду назвала Плахотнюка «самым презираемым» гражданином Молдовы

Партия "Действие и солидарность" (PAS) во главе с Майей Санду ответила на заявления председателя ДПМ о проблемах в реформе системы просвещения.

На своей странице в Facebook представители PAS опубликовали ответ на обвинения Влада Плахотнюка. Они в свою очередь обвинили лидера демократов в необходимости закрывать школы и рассказали, когда они снова могут быть открыты.

- В политике может существовать несколько мнений, но одна-единственная правда, - утверждает Санду. - Мнение, озвученное сегодня Владом Плахотнюком, является его собственным, но истина заключается в том, что человек, который стал символом коррупции, несправедливости, удушения государства, демократии и прав человека, не имеет морального права оценивать изменения и реформы.

Как бы сильно не хотел самый презираемый гражданин украсть будущее государства, ему это не удастся. Человек, который непрерывно манипулирует и дезинформирует, не имеет морального права говорить об образовании.

Вместе с тем, партия "Действие и солидарность" признала, что в образовательной системе страны существуют серьезные проблемы. Однако в этом сторонники Санду обвинили неких "коррупционеров".

- Страна была захвачена бандой воров, которая преследовала собственные интересы и довела ее до бедности. Школы закрываются потому, что люди уезжают из страны, обокраденной коррупционерами. Школы откроются тогда, когда коррупционеры будут посажены в тюрьму, - сказано в заявлении PAS.

Ранее ДПМ заявила, что прошлое правительство допустило много ошибок в процессе разработки и осуществления реформы образования. Демократы отказались признать свою вину, обвинив в провале реформы образования правительство в бытность Майи Санду министром просвещения.