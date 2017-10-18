Знаменитую гимнастку с молдавскими корнями из Одессы изнасиловал легендарный спортсмен

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Гуцу обвинила своего товарища по команде Виталия Щербо в изнасиловании.

Уроженка Одессы с молдавскими корнями Татьяна Гуцу рассказала об изнасиловании знаменитым гимнастом Виталием Щербо. Эта история произошла 26 лет назад во время соревнований в Штутгарте. Тогда Гуцу было 15 лет, а Щербо – 19 лет.

- Виталий Щербо – монстр, который держал меня в страхе столько лет. Я знаю, ты будешь защищаться, но мои подробности намного сильнее, чем твои слова. Я сейчас сильнее, чем когда-либо. Ты меня больше не унизишь, – написала Татьяна в Facebook.

Гуцу считает, что более опытные члены команды знали об изнасиловании, но ничего не сделали, чтобы предотвратить его.

- Спасибо тебе, Татьяна Торопова, о которой я думала, что ты моя подруга, что не заступилась за меня, когда я больше всего в тебе нуждалась. Нуждалась в том, чтобы ты боролась за меня и за права женщин, против таких ужасных преступлений, – написала Гуцу. – Ты была там. Ты всё слышала. Но не защитила меня.

Рустам Шарипов, и тебе спасибо, что ты был хорошим другом (для Щербо) и не защитил меня маленькую 15-летнюю девочку, - пожаловалась Гуцу.

Татьяна Гуцу родилась в Одессе, Щербо - в Беларуси.

Свое признание она сделала на волне секс-скандала в Голливуде вокруг продюсера Харви Ванштейна. Примечательно, что и насильник и жертва проживают в США в соседних штатах. Оба спортсмена переехали туда в 1993 году.

Виталий Щербо стал шестикратным олимпийским чемпион 1992 года (единственный в истории не пловец, выигравший 6 золотых наград на одних Играх). Он оказался единственным мужчиной-гимнастом, который становился чемпионом мира во всех 8 дисциплинах — личном и командном первенстве, а также на всех 6 снарядах.

Виталий Щербо

Татьяна Гуцу​