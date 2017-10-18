Игорь Додон подверг критике решение Конституционного суда, которое позволяет назначать министров в обход президента. «По-другому, кроме как узурпация власти, эти действия не могут быть названы», - заявил на сегодняшнем брифинге глава государства.

Игорь Додон - судьям КС: Вас не спасет даже румынское гражданство. Мы вас поймаем Фото: IPN

По его мнению, судьи КС дали трактовку Основного закона страны в интересах одной партии – ДПМ, которая контролирует парламентское большинство.

«Вы ответите за это. Придет время. Каждое ваше действие и решение будет изучено сразу после следующих парламентских выборов. Будет другой состав Конституционного суда. И за каждое решение каждый из вас ответит. Вас даже не спасет румынское гражданство. Мы вас поймаем», - заявил президент.

Игорь Додон заявил, что не намерен сдаваться. «Я несу ответственность перед гражданами, а не Канду, Филипом или Панцыру. Я не сдамся. Я не подпишу ни один указ, с которым я не согласен. Если я посчитаю, что этот указ, назначение этого человека нанесет ущерб интересам государства, я не подпишу, независимо от решений Конституционного суда. Пусть подписывает Канду, пусть подписывает Филип и несут ответственность за каждого человека в отдельности».

Президент отметил, что назначенный вопреки его воле министр будет нелегитимным. «Я не подпишу указ о назначении господина Стурза. Скорее всего, его подпишет господин Канду, согласно сегодняшнему решению Конституционного суда. В этом случае я не признаю министра обороны, он не будет включен в состав Высшего совета безопасности, который утверждается указом президента. Пусть его признает Канду. Президент, в качестве главнокомандующего, не признает министра обороны, который будет назначен по такой процедуре. И легитимность такого министра будет на нуле».

Игорь Додон также предложил выяснить на плебисците, кто пользуется реальным авторитетом среди граждан: «Давайте проведем референдум, чтобы выяснить, за кем готовы пойти люди: за президентом страны или за Демократической партией».

По мнению президента, вердикт КС является еще одним аргументом в пользу изменения системы правления. «Уважаемые сограждане, я прошу вашей поддержки. Нужно перейти к президентской республике, чтобы остановить тех, кто купил депутатов из разных партий. Досрочные выборы и президентская республика – единственное решение», - заявил Игорь Додон.