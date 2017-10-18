Экс-депутату Кириллу Лучинскому продлили домашний арест

Кирилл Лучинский проведет дома еще один месяц. Бывший депутат получил еще 30 суток домашнего ареста после того, как сегодня, 17 октября, кишиневский суд (Буюканы) отклонил просьбу адвокатов об изменении меры пресечения и удовлетворил ходатайство антикоррупционных прокуроров.

Напоминаем, что бывший депутат обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах. Прокуроры говорят, что речь о двух случаях отмывания денег: один в размере 440 тыс. долларов и другой – на сумму 5 млн. леев. Из материалов уголовного дела известно, что будучи менеджером и бенефициаром компаний «Toast Delux SRL» и «IPA International Project Agency», намереваясь получить денежные средства, выведенные мошенническим путем из банковской системы РМ, бывший депутат вместе с подставными лицами совершил отмывание денег, пишет noi.md.

Анализируя маршрут денег, выяснилось, что они получены из неблагоприятных кредитов, выведенных из ВЕМ, , Unibank и Banca Socială через офшоры в 2012-2014 гг