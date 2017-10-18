НМСК начинает программы профилактики заражения ВИЧ и гепатитом среди наркозависимых

Национальная компания медстрахования начинает программы профилактики заражения ВИЧ и гепатитом среди наркозависимых. Им станут бесплатно выдавать в аптеках стерильные шприцы, спиртовые салфетки и презервативы. Получить все это можно будет по специальной магнитной карте.

"Эта магнитная карта будет активна в течение месяца, для того чтобы человек мог дальше получать все услуги, раздаточный материал, через аптеки, ему нужно будет прийти в организацию и активировать карточку, для нас это возможность видеть в живую человека, при необходимости сделать тест на ВИЧ", - сказал глава НПО "Позитивная инициатива" Руслан Поверга.

В Кишиневе планируется выдать 800 магнитных карт.

"Если ему плохо и он хочет употребить, он употребит любым шприцем. Потому что человек болен. Я сам заболел гепатитом, мне повезло, я прошел лечение, выздоровел , сейчас уже все хорошо. Но не так повезло моим товарищам, многих уже нет в живых", - рассказал =бывший наркоман Александр Коротаев.

В Бельцах программа рассчитана на тысячу наркозависимых.

"Раздаточные материалы, шприцы, призервативы будут доставляться наркопотребителям, туда, где они находятся, потому что они не охотно идут в медицинские учреждения. Для этого у нас есть социальные работники", - сказала глава НПО "Молодежь за право на жизнь" Алла Яцко.

По официальным данным, в Молдове насчитывается почти 11 тысяч потребителей наркотиков, по неофициальным - 32 тысячи.

На внедрение двух программ профилактики заражения ВИЧ и гепатитом среди наркозависимых Национальная компания медстрахования выделила два миллиона леев.