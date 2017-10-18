ДПМ: Состояние политического класса в Молдове отражает реальную ситуацию в стране

Состояние политического класса в Молдове отражает реальную ситуацию в стране, - считает представитель Демократической партии (ДПМ) Виталие Гамурарь.

Он сообщил на публичных дебатах во вторник, что "для оздоровления политического класса республики необходим консенсус между всеми парламентскими и внепарламентскими партиями".

"ДПМ уже не раз доказывала, что готова на диалог, но ей нужно понимание всех взглядов на политическое развитие Молдовы. Для реформирования политического класса Молдовы необходимо воспитать новее поколение политиков и здесь может быть применен французский опыт -в Париже и Страсбурге, благодаря Шарлю де Голлю, уже на протяжение полувека успешно функционирует Национальная школа администрации, которая обеспечила Францию тремя успешными президентами", - сказал Гамурарь.

По его словам, "заявления некоторых политиков об установлении в Молдове авторитарного режима - неверны, и лучший пример - проведение подобных дебатов".

Представитель Партии "Действие и солидарность" (PAS) Раду Мариан отметил, что "реформа политического класса должна начаться с более открытого финансирования политических партий"



Депутат-социалист Григоре Новак напомнил, что "лидер PAS - Майя Санду еще несколько лет назад вела свою деятельность бок о бок с Плахотнюком и в своих заявлениях для прессы почему-то старается не касаться "кражи века"". По его мнению, "PAS - это политический проект Санду, направленный на получение электората теряющей позиции ЛДПМ".

"Партия социалистов готова к диалогу со всеми партиями, которые ставят перед собой цель сохранения государственности Молдовы. И будет заниматься последовательной консолидацией всех политических сил, направленных на ее достижение. Однако ПСРМ не видит никакой возможности для сближения к партиями, причастными к краже миллиарда, и проведению антисоциальной и антигосударственной политики", подчеркнул представитель ПСРМ.

Генеральный секретарь партии "Платформа DA" Кирилл Моцпан отметил, что "принятие смешанной избирательной системы - настоящая катастрофа, и для Молдовы единственным решением политического кризиса может стать смена политического класса, на чем настаивают граждане республики".

Эксперт-социолог Виталие Спрынчанэ отметил, что "реформа политического класса должна быть основана на повышении участия гражданского общества, независимых экспертов в процессе принятия политических решений. В Молдове есть закон "о прозрачности процесса принятия решений", который де-факто не работает. Примером могут послужить целая серия парламентских дебатов по смешанной избирательной системе, которая так и не обрела формат реального диалога с властью".

По его словам "молдавским партиям стоит заняться вопросом идеологии - чтобы их политика действительно основывалась на принципах, указанных в названиях и программах партий. И чтобы простой гражданин, зная идеологические принципы партий, понимал, на чем основаны действия той или иной партии".