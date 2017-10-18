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Намечены первые 15 одномандатных избирательных округов
18.10.2017

Определены первые 15 одномандатных избирательных округов. Как отмечают в профильной комиссии, границы предварительные и будут уточняться. 

По одному округу предлагается создать в Бричанском и Единецком районах. Третьим станет Окницкий район, четвертым - большая часть Дондюшанского. Остальная отойдет в пятый и шестой округ, которые объединят Дрокиевский, Рышканский, Глодянский, Фэлештский районы и 12 сел Сорокского района, передает publika.md

23 населенных пункта Сорокского района войдут в седьмой округ. Границы восьмого и девятого округа пока не определили. 

В одномандатный округ №10 войдут 27 населенных пунктов Фэлештского района. Сынжерейский и часть Флорештского района составят 11-й округ, большая часть Флорешт станет 12-м округом. 

13-й включит Шолданештский район и несколько сел Резинского. Остальные войдет в 14-й округ наряду с Оргеевским и Дубэссарским районом. 

15-й округ составят Кэлэрашский и Теленештский районы. 16-м станет Унгенский район, 17-м - Теленештский. 

"Мы учли исторические традиции и наличие коммуникационных связей", - сказала доктор географических наук Мария Недялков.

"Каждый район хотел бы иметь своего депутата. Постараемся сохранить территориальное разделение, чтобы было как можно больше районов", - отметил председатель Ассоциации украинцев Николай Олейник.

"Эту карту мы отправим в учреждения, у которых есть право делегировать своего представителя в комиссию, но они им не воспользовались. Я имею ввиду парламентские фракции Либеральной партии, либерал-демократов и коммунистов", - сказал глава Комиссии по созданию округов Юрий Чокан.

Всего до парламентских выборов 2018 года будет создан 51 одномандатный избирательный округ. Пять из них отвели Приднестровью и гражданам Молдовы за рубежом.


 
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