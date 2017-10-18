Неистовый Виссарион

15 октября ушел из жизни экономический аналитик Виссарион Чешуев. В сентябре ему исполнилось 68 лет. Виссарион Борисович детально анализировал политику власти и критиковал ее, не опасаясь последствий. Как утверждает экспертное сообщество, Чешуев своими исследованиями внес серьезный вклад в развитие экономики страны. На панихиде в церкви Святого Пантелеймона присутствовали родные и близкие, депутаты, политики, экономисты, бывшие комсомольские работники. Выразить соболезнования родственникам и проводить в последний путь Виссариона Чешуева пришел президент Игорь Додон.

На комсомольской работе: возмутитель спокойствия

Мало кто знает о том, что свою карьеру Чешуев начинал в комсомоле.

Рассказывает экс-министр обороны Борис Гамурарь, в прошлом - первый секретарь горкома комсомола Кишинева: «В мае 1976 года я принимал участие в работе пленума Ленинского райкома комсомола. Все шло спокойно, но вот В.Раку, первый секретарь (он умер в 2011 году), дал слово секретарю комитета завода «Сигнал» Виссариону Чешуеву. Зал оживился, раздались аплодисменты… Прошелся он и по райкому, и по горкому очень безжалостно. Но мне он приглянулся, и я ему предложил работу заворготделом горкома – самую трудную. Горком партии согласился не сразу: у Чешуева не было законченного высшего образования, он учился заочно в политехе на последнем курсе. Я настоял. Работал он самозабвенно, без выходных и отпусков. Пошел на повышение в ЦК, где его дар организатора раскрылся во всей полноте. Когда я работал заведующим админотделом горкома партии, Виссарион был инструктором промышленно-транспортного отдела. За него никогда никто его работу не делал.

Из-за своей суперактивности, критичности он получил от жизни (и не только) немало тяжелых ударов. Но он был по натуре боец! Побеждал или проигрывал - шел вперед. И вот печальная весть – Виталий, как называли его близкие, ушел... «Возмутителя спокойствия» нам будет не хватать. Светлая ему память!».

Как работник ЦК КПМ поддержал критику ЦК

Вспоминает Анатол Плугару, бывший заместитель начальника отдела админорганов ЦК КПМ, впоследствии депутат парламента-90, министр национальной безопасности: «В конце 80-х Чешуев пошел на большой риск. Будучи работником ЦК КПМ, не включился в хор тех людей, которые осуждали меня, когда я выступил с критикой деятельности ЦК. Более того, он, В.Раку и другие коммунисты выдвинули меня на должность секретаря партийной организации аппарата ЦК КПМ с численностью более 200 человек. Когда встал вопрос о том, кто возглавит департамент приватизации, я как депутат предложил Чешуева, которого считал одним из лучших экономистов. Он представил концепцию обмена документов о приватизации на деньги. Не все ее поддержали - и не дали довести до конца».

В тюрьме Чешуев читал энциклопедию издания 1927 года

В 90-х он был еще более резким, активным, агрессивным, вспоминают друзья. В 1991 году возглавлял департамент приватизации, а по завершении боновой приватизации стал у руля приватизационного инвестфонда «Каис».

В 1999 году против Чешуева возбудили уголовное дело: якобы получил 2000 долларов от арендатора за аренду помещения. Долгое разбирательство завершилось осуждением на пять лет. По источникам Аnticoruptie.md Чешуев был привлечен к суду за нарушения в администрировании фонда «Каис» - речь шла о приобретении акций по завышенным ценам. Ограбленный фонд ликвидировали 21 февраля 2002 года, за пять месяцев до того, как Чешуев выиграл дело в суде и был оправдан.

«Мне повезло: последние полгода отбывания срока я работал в библиотеке пенитенциарных учреждений, - рассказывал аналитик изданию «КП в Молдове». - Сортировал и перебивал книги, которые выбросили из библиотеки имени Крупской. Я там находил прижизненные издания Блока, Пастернака, Большую Советскую энциклопедию 1927 года. Потрясающе!».

Анатол Плугару уверен: «Виссарион Чешуев был одним из немногих честных политиков… Считаю, что отсидел несправедливо. Он никогда не говорил об этом. Но подумайте – человек возглавлял департамент приватизации, и у него ничего не было. Нужны ли другие доказательства честности? Никаких признаков нечестности за всю его жизнь, а я его знаю много десятилетий, не замечал. Поверьте мне, я знаю, что говорю».

После реабилитации в 2001 году Чешуев ушел в политику: работал помощником депутата, проводил экспертизу проектов законов и нормативных актов.

Вопросы, на которые не ответил ни один евроинтегратор

В статье, опубликованной в «Молдавским ведомостях», Виссарион Чешуев первым проанализировал последствия соглашения об ассоциации РМ-ЕС, указав на то, что по этому договору Молдова передала многие функции управления страной наднациональным органам Европы. В мае 2014 года в статье «Мифы и реальные опасения?» он определил вопросы, на которые соглашение не дает ответов.

Почему документ де факто устанавливает внешнее управление социально-экономическим развитием страны, спрашивал он? Почему в нет ни слова о судьбе ранее заключенных Молдовой договоров и соглашений – например, о стратегическом партнёрстве с Россией, о беспошлинной торговли со странами СНГ? Почему после подписания соглашения Молдова получит экспортной выручки из стран ЕС на 142 миллиона евро, а потеряет от беспошлинной торговли со странами СНГ - около 1 миллиарда долларов? Почему в соглашении нет ни слова о социальных вопросах, инвестициях в граждан?

Ни до него, ни после него об этом никто не говорил.

В октябре 2014 года Чешуев поднял вопрос о реституции: разрабатывали проект отмены ее нулевого варианта.

«Реституция может нам стоить государственности, - говорил аналитик. - К Молдове могут предъявить претензии по ста процентам пахотных земель! Что будет с нынешними владельцами, которые получили ее по Земельному кодексу, по квотам? Это будет война, полный хаос! А ведь одна из важнейших задач государства - обеспечить защиту частной собственности своего народа. И если наше государство будет отстаивать права исторических собственников, люди скажут: зачем нам такое государство? Отмена нулевого варианта реституции - это отмена молдавской государственности. Однозначно. Как и разрешение иностранцам покупать молдавские земли».

Исключен из ПКРМ

Многие члены ПКРМ были на похоронах Чешуева. Между тем никто из них не защитил его от расправы.

9 апреля партийная комиссия при ЦК ПКРМ под председательством Олега Манторова единогласно исключила Чешуева из Партии коммунистов за то, что он принял общественную должность в экономическом совете президента Игоря Додона. Чешуева обвинили в нарушении статьи 4 устава ПКРМ «об обязанности члена партии строго соблюдать партийную дисциплину, добросовестно выполнять партийные решения». Нарушение связали с «самовольным принятием решения о поступлении на службу в экономический совет президента - пособника антинародной и антигосударственной власти».

115 эпизодов дела об украденном миллиарде

Последним его трудом стало исследование 115 эпизодов дела об украденном миллиарде. Он проштудировал 1200 выпусков «Официального Монитора». Аналитик подчеркивал, что на законодательном уровне созданы условия для того, чтобы кража века повторилась.

По данным Аnticoruptie.md, Чешуев сам был бизнес-партнером Сергея Яралова по фонду «Каис» и заявлял, что еще в 1995 году у Яралова был план рейдерской атаки на «Banca de Economii». План, вспоминал Чешуев, «заключался в заимствовании контроля над банком посредством эмиссий капитала»: «Группа, которую представлял Яралов, собиралась скупить новые эмиссии и таким образом заполучить контроль над банком. Но им не удалось довести план до успешного конца, поскольку другие компании опередили их и купили акции «BEM». Потом к власти пришли коммунисты и испортили им всю игру. Благодаря Калину все было прекращено».

Как выяснилось, акции «BEM» были куплены тремя фирмами на государственные же деньги: из государственного кредита, предоставленного концерну «Moldenergo» на покупку мазута для холодного сезона. «Moldenergo» заключил договор на сумму 50 миллионов долларов с «NefteGazGroup», и деньги сразу же были переведены на счета фирм «TransWorldInvest», «CompasInter» и «M-credit».

Кражи миллиарда долларов, которая произошла в 2014 году из «Banca Sociala», а не из «ВЕМ», и Чешуев считал, что целью были резервы национального банка.

Вечно молодой

«Как бывший криминалист со всей ответственностью могу сказать, что никаких признаков риска скоропостижной смерти не было, - убежден Плугару. - Мы строили планы. Чешуев глубоко владел марксистской теорией и собирался издать книгу. Сейчас понимаю, что мы зря так несерьезно к этому отнеслись…».

«Привлекала его молодая горячность, фанатичная преданность исповедуемым идеям», - вспоминает Александр Муравский, экс-вице-премьер, отметивший у Чешуева «великолепные качества полемиста».

Людмила Бельченкова, журналист: «Он был полон планов и все говорил, что хочет рассказать много нового о краже миллиарда. Буквально пару дней назад он приходил к нам на канал, и мы долго стояли на крыльце, болтая перед записью программы «Позиция». Кто ж знал, что мы больше не увидимся... Программа вышла в эфир 11 октября. Возможно, это было его последнее интервью».