Плахотнюк в роли регулировщика движения: ДПМ примеряет статус «руководящей и направляющей партии», проводящей «реформы с человеческим лицом»

Олег ВОЛКОВ

Лидер Демпартии потребовал, чтобы правительство приструнило патрульных инспекторов, которые останавливают водителей по поводу и без повода. Запрос поступил после многочисленных жалоб граждан, заявил Влад Плахотнюк после еженедельного заседания партии. Тем самым ДПМ еще раз показала, что претендует на роль «руководящей и направляющей силы», как некогда КПСС.



Плахотнюк якобы попросил «коллег из правительства» провести анализ и выяснил, что в рамках реформы сотни полицейских переквалифицировались в патрульных. Было 300 инспекторов - сегодня уже более тысячи, и все ничего не делают, как только останавливают машины, часто без причины, а так называемые плановые проверки проводят во имя получения мзды.

Хотя Плахотнюк официально – никто, хотя он отнюдь не обладает полномочиями Сталина и Брежнева и не может руководить исполнительной властью, ему тут же отдали под козырек. Полицейские не будут без оснований останавливать участников движения, доложил в среду на пресс-конференции министр внутренних дел Александр Жиздан. Он тут же оговорился: мол, это не связано с выступлением Плахотнюка, просто так сошлось.



«Проблеме несанкционированных остановок автомобилистов - не один год, - сказал министр. - И ранее были жалобы. То, что г-н Плахотнюк обозначил эту проблему, означает лишь то, что он отреагировал на настроения в обществе. МВД давно и самостоятельно решает вопрос, но ситуация непростая, многослойная».

Оказывается, право остановить водителя в ходе проведения спецопераций имеют еще и сотрудники полка «Scut» и управления транспортной полиции. В инспекторате патрулирования 270 инспекторов, в целом же право контроля участников движения имеет более тысячи полицейских. «К сожалению, бывают и злоупотребления, и явные нарушения регламента о правилах дорожного движения», - признал министр. В текущем году поступило 116 жалоб, большая часть - в последние два месяца.

Но Плахотнюк пошлее дальше и призвал установить мораторий на закрытие школ: «Ни одна школа не должна быть закрыта до тех пор, пока не будет тщательно оценен предыдущий опыт оптимизации в каждом отдельном случае и определены решения, которые не должны затрагивать интересы граждан и общин». Лидер ДПМ сообщил, что любая реформа должна иметь «человеческое лицо» и исходить из нужд людей и социальной действительности. Якобы обсуждалась возможность выделения правительством средств на повышение зарплаты педагогам. И это говорится после того, как учителям цинично и многократно отказывали либо бросали нищенские подачки! Сейчас ДПМ говорит, что их нужно освободить от платы за курсы непрерывного обучения и даже призывает пересмотреть школьную программу!

Тут уже взяла под козырек Моника Бабук. Министр образования, культуры и науки обещает проанализировать процесс закрытия школ за последние десять лет, о чем рассказала в эфире передачи «Fabrika» на телеканале Publika TV. Якобы могут быть открыты школы, которые ранее были закрыты! А кто вернет учеников, которых увезли родители? А откуда возьмутся педагоги – они что, ждали под дверью все эти годы, пока откроется заколоченная дверь? Оказывается, закрытие учебных заведений не принесло ожидаемой экономии бюджету! И кто же за это ответит? Майя Санду, на что намекает Плахотнюк?

Сейчас по Кодексу об образовании можно открывать филиалы окружных школ. Ученики уже не будут ездить в соседнее село – к ним будут ездить учителя. По плану можно якобы сэкономить на административном аппарате. А если опять не получится?



Бабук заявила, что за десять лет закрыли 217 школ. «Надо же, какие чудеса переобувания в воздухе демонстрирует министр образования от партии Плахотнюка! – удивляется в соцсетях Александр Петков. - Всего-то в 20-х числах августа она самолично заявила о необходимости закрытия 39 школ. И это притом, что первоначально другие источники говорили о 20 школах. И вот 17 октября она уже на всю страну вещает, что школы закрывать нельзя».

Все эти манипуляции ДПМ и ее попытки «руководить движением» в масштабе страны наблюдатели оценивают как узурпацию власти. Богдан Цырдя, излагает на Facebook дальнейший план захвата государства Плахотнюком и его гашкой.

«1. Бойкотируют референдум против Дорина Киртоакэ. Выборов нет, и.о. мэра становится человек Плахотнюка - Нистор Грозаву.

2. Обязывают президента решением КС назначать министров по предложению премьера. Если президент против, КС имеет право временно приостановить его мандат! И.о. президента становится фин Плахотнюка –Андриан Канду.

3. Он же становится и.о. президента, если глава государства будет отправлен в отставку. И он же назначит Плахотнюка премьером.

4. Вводят в Конституцию европейскую интеграцию. Все партии, которые выступают против евроинтеграции, объявлены вне закона.

5. Вводят в Конституцию румынский язык. А если язык румынский, значит, мы румыны, а Молдова - второе румынское государство. А в чем смысл существования аж двух «румынских» государств? Все это подводится к 2018 году – 100-летию великой Унири.

6. Принимают закон о борьбе с российской пропагандой и запрещают все российские СМИ».

Демпартия, однако, снова опровергла слухи о том, что Плахотнюк стремиться занять пост премьер-министра. В заявлении, обнародованном в среду, демократы заверили, что «правительство Павла Филиппа будет выполнять свои функции до истечения срока мандата, и возможность его смены даже не рассматривается».

«Влад Плахотнюк уже в четвертый раз с начала года заявляет о сохранении действующего правительства, - утверждает Демпартия. - Более того, руководство ДПМ удовлетворено политикой Павла Филипа и будет ее активно поддерживать, чтобы обеспечить успешную деятельность кабмина в будущем. Информация о возможной смене главы правительства является ложной и распространяется некоторыми токсичными персонами с целью манипуляции общественным мнением».



Что ж, если это правда, если Плахотнюк не желает стать премьером, - значит, он будет узурпировать власть другим путем.