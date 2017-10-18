«Война нервов», «спектакль» или пролог к отставке Додона? 

Сергей Ткач

По существу решение Конституционного суда от 17 октября было не нужно и внесло не просто дополнительную путаницу в возникшую ситуацию, а стало прологом к смещению с должности общенародно избранного президента Молдовы – Игоря Додона. Будет ли это классической узурпацией власти или скрытым госпереворотом, станет ясно из последующих действий парламента и правительства под руководством ДПМ.

Черным по белому

Почему в решении суда не было никакой необходимости? В том, что это действительно так, можно убедиться, просто прочитав Конституцию, где все написано черным по белому.

Статья 98 п.6 четко формулирует: «В случае необходимости кадровых перестановок или вакансии должностей в Правительстве Президент Республики Молдова по предложению Премьер-министра освобождает от должности и назначает отдельных членов Правительства».

Кроме того, в пункте 5 этой же статьи сказано, что правительство осуществляет свои полномочия со дня принесения присяги его членами перед президентом.

Таким образом, весьма конкретно зафиксирован механизм назначения отдельных членов правительства и приведения их к должности. Любопытно, что этот механизм аналогичен румынскому. В соседнем государстве объем полномочий президента примерно такой же, и все государственные ритуалы почти полностью совпадают.

Буквально на днях президент Румынии назначил несколько министров правительства (по предложению премьера) и привел их к присяге. И сбоев в этой системе до сих пор не происходило.

Особый случай

Но в Молдове возник особый случай. В чем его уникальность?

Фактически в стране действует хоть законно избранный, но фактически нелегитимный парламент. Его нелегитимность заключается в том, что Демпартией было нарушено волеизъявление народа, выразившееся в итогах выборов 2014 года. Кроме того, рейтинг Демпартии, взявшей на себя бразды правления государством, в том числе личный уровень доверия спикера парламента, главы правительства не превышает нескольких процентов. Народ не поддерживает нынешний режим.

В отличие от них Игорь Додон избран всенародно, и его легитимность неоспорима, так как не прошел и год после его вступления в должность.

Именно поэтому, после введение общенародных выборов, политика правящей коалиции в решении кадровых вопросов должна была бы быть более мягкой. Независимо от того, что это никак и нигде законодательно не закреплено. Такое поведение властей диктуется необходимостью стабильности в государстве и интересами граждан.

В возникшем конфликте по назначению министра обороны ДПМ, если она руководствуется приоритетами людей и здравым смыслом, должна была пойти по компромиссному пути. То есть, зная позицию Игоря Додона, обязана была стараться избежать конфликта с президентом и совместно решить кадровый вопрос. Дополнительным аргументом в пользу этого является ведущая роль президента как главнокомандующего, существование принципа единоначалия и подробное описание распределения обязанностей в законе об обороне.

Иные мотивы

Однако в своих действиях ДПМ руководствовалась иными мотивами.

Первый - это политическая борьба и желание дискредитировать Игоря Додона и ПСРМ накануне выборов в парламент 2018 года.

Второй - назначение министра обороны имеет прямое отношение к сотрудничеству с НАТО, то есть геополитикой.

Принимая во внимание эти обстоятельства, становится ясно, что конфликт между ветвями власти был необязательным, но оказался неизбежным.

С другой стороны, возникает вопрос: создал ли юридический ступор сам Игорь Додон, отказавшись назначить предложенного во второй раз кандидата Евгения Стурзу?

Внимательное изучение Конституции показывает, что процедура назначения министров подробно в Основном законе не прописана. Ясная и недвусмысленной является норма о том, что это является исключительной прерогативой президента, как и приведение к присяге.

В такой ситуации решение КС от 17 октября является таким же сомнительным, как и многие другие, в частности, о признании верховенства декларации о независимости над Конституцией и определение, что государственным языком является не молдавский, а румынский язык. Другой яркий пример злоупотребления полномочиями КС - решение об общенародных выборах прецедента, когда Суд высказался повторно по одному и тому же вопросу и вмешался в политический процесс.

Возможно ли временное отстранение от должности?

Некоторые комментаторы, в частности, бывший председатель КСАлександру Тэнасе, вводят в заблуждение общественное мнение, обсуждая возможность временного отстранения от должности президента и перехода полномочий главы государства, опять же на какой-то период, по назначению министра обороны и приведению к присяге к спикеру парламента или премьер-министру.

Если мы опять обратимся к Конституции, то увидим, что такого понятия, как временное отстранение президента от должности, там отсутствует.

Статья 89 однозначно описывает процедуру и юридические нормы этого процесса. Вот что там сказано:

(1) В случае совершения деяний, которые нарушают положения Конституции, Президент Республики Молдова может быть отстранен от должности Парламентом двумя третями голосов избранных депутатов.

(2) Предложение об отстранении от должности может быть выдвинуто не менее чем одной третью депутатов и должно быть незамедлительно доведено до сведения Президента Республики Молдова. Президент может дать Парламенту и Конституционному суду объяснения по выдвинутым против него обвинениям».

В Основном законе существует положение о невозможности временно исполнять свои обязанности. Однако процедура в этой ситуации четко прописывается законодателями. В частности, должна возникнуть ситуация, когда президент по объективным причинам не может «в течение более чем 60 дней» исполнять свои обязанности. И эта «невозможность» должна быть подтверждена КС «в 30-дневный срок после поступления обращения».

Приведенные положения из Конституции показывают, что дальнейший законный сценарий развития событий может быть только следующим:парламент на своем заседании инициирует процедуру полного отстранения от должности Игоря Додона. Если депутаты проголосуют за данное решение, а КС рассмотрит его и подтвердит, то тогда возникнет ситуация, когда спикер сможет временно исполнять обязанности президента и назначить министром обороны кандидата Евгения Стурзу.

Если же председатель парламента утвердит министра обороны при действующем президенте, не отстраненном от должности законодателями, то это будет актом узурпации власти.

«Война нервов», «спектакль» или пролог к отставке Додона?

Действительно ли ДПМ стремится к такому развитию событий?

Думается, что вряд ли, так как это худший из возможных вариантов. Скорее всего, ДПМ нужен сценарий, когда Игорь Додон отступает от своих слов, «обламывается». Это ведет к новому разочарованию в стане его сторонников и снижению рейтинга доверия.

Поэтому в ближайшее время, вероятнее всего, начнется «война нервов». На президента будет оказываться сильное давление, для чего будет использоваться самый разный инструментарий. В СМИ будут массированно обвинять его в том, что он намеренно спровоцировал в стране политический кризис. Ложность этого тезиса ясна.

Кроме того, уже активно обсуждается версия о том, что все происходящее - спектакль и стороны конфликта давно договорились о будущих действиях.

На самом деле, у ДПМ действительно существует сценарий, но в нем явно не учтены интересы Игоря Додона. Его суть объяснил Юрие Лянкэ, который и воплощает вместе с другими политическими марионетками режима этот сценарий. Вот что он сам написал: «Надеюсь, товарищу Додону было понятно решение КС. В противном случае мы можем обеспечить ему перевод на "молдавский" язык… Это первый шаг по остановке северо-корейского захвата Додона, последуют и остальные».

Какие именно - также понятно. Это инициативы по замене в Конституции молдавского языка на румынский, а также об усилении ответственности должностных лиц в случае невыполнения решений КС, что активно продвигает лидер ЕНПМ.

Если это спектакль, то роль, предложенная в нем Игорю Додону, слишком унизительная. Согласится ли он на нее? Верится как-то с трудом.

Однако все происходящее вместе по существу является прологом к смещению с должности общенародно избранного президента, если «коса» таки найдет на «камень».