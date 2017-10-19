Ренато Усатый и молодые активисты "Нашей Партии" встретились на всемирном фестивале в Сочи

Ренато Усатый встретился с молодыми активистами «Нашей Партии», которые участвуют в работе Всемирного фестиваля молодежи и студентов в российском городе Сочи. Вместе с юношами и девушками, представителями Молдовы, Ренато Усатый вышел в прямой эфир в социальной сети Фейсбук.

«Ребята находятся здесь уже несколько дней, я к ним прилетел, так как у нас это одна из немногих возможностей всех увидеть, поговорить. Мы обменялись мнениями о том, что происходит в стране, обсудили некоторые проекты, и социальные, и проекты, связанные с демонтажом бандитского режима [в Молдове], — сообщил Ренато Усатый.

Как сказал лидер «Нашей Партии», для него важно, что «в мероприятии в Сочи нет политики, здесь ребята знакомятся с людьми из разных стран, а более ста государств представлены на этом международном форуме молодежи».

«Для меня важно воспитать нормальное молодое поколение, чтобы в нем было как можно меньше «плохишей», — заметил Усатый. — Ребята по возвращению в Молдову расскажут, обо всем, что здесь узнали, и мы будем продолжать эту добрую традицию, чтобы молодежь и дальше могла представлять Молдову на разных международных молодежных площадках».