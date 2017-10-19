19 Октября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Вячеслав Унтилэ: Эти обязательства Румынии крайне важны для нас
19.10.2017

«Поглощенные нашими внутренними проблемами, мы, жители Республики Молдова, не обратили внимания на одно событие международного масштаба – заседание Парламентской ассамблеи НАТО в Бухаресте, в котором принял участие генсек НАТО Йенс Столтенберг», — пишет в своем блоге глава Счетной палаты Вячеслав Унтилэ. 

«В Бухаресте обсудили, в том числе и вклад Румынии в обеспечение безопасности в регионе. Йенс Столтенберг поблагодарил Румынию за вклад страны в деятельность организации, за помощь Украине и Грузии, а также за вклад в обеспечение стабильности на восточных рубежах НАТО. В свою очередь, премьер-министр Румынии Михай Тудосе напомнил, что Румыния увеличит затраты на оборону до 2% от ВВП.

Именно этот предел НАТО установила три года назад. Также он заявил о намерении Румынии увеличить свое присутствие на восточном фланге и на Западных Балканах, чтобы стать оплотом стабильности и признанным стратегическим партнером НАТО, который способствует безопасности ЕС», — отметил он.

Вячеслав Унтилэ считает, что «эти обязательства Румынии крайне важны для нас, жителей Республики Молдова». «Это является еще одной гарантией стабильности в нашем регионе, так как безопасность будет обеспечена наиэффективнейшей организацией в этой области. Этот фактор необходимо учитывать и при обсуждении стратегий и проектов, касающихся национальной безопасности, а также безопасности в регионе и в мире в целом», — считает он.

Кристина Пендя


 
Количество просмотров:
53
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.