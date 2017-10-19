Андриан Канду: Решение Конституционного суда не приостанавливает мандат Игоря Додона

Председатель парламента Андриан Канду заявил представителям прессы в среду о том, что решение Конституционного суда от 17 октября никоим образом не приостанавливает деятельность или мандат президента Игоря Додона. Это решение лишь даёт толкование ситуации институционального тупика, при котором президент отказывается назначить министра, передаёт IPN.

Андриан Канду подчеркнул, что в Кодексе конституционной юрисдикции чётко предусмотрен механизм уведомления Конституционного суда с целью рассмотрения им вопроса о том, необходимо ли, чтобы обязанности главы государства временно исполнял председатель парламента или премьер-министр – в случае с назначением министра и принесением им присяги.

„Сожалею о том, что вчера некоторые увлеклись спекуляциями, не дождавшись, пока решение будет опубликовано, и не прочитав его. Я также выражаю сожаление в связи с заявлениями президента Игоря Додона, который, вероятно, не дожидаясь специалистов и не переговорив с ними, публично выступил с обвинениями в адрес Конституционного суда, которые я считаю переходящими границы. Сожалею в связи с этой его эмоциональной выходкой. Мы должны проявить мудрость, проанализировать вопрос на трезвую голову и лишь затем так или иначе себя проявлять”, - заявил Андриан Канду.

Председатель парламента сообщил о том, что сейчас специалисты работают над процедурой уведомления Конституционного суда об инициировании процедуры оповещения о временном исполнении обязанностей, после чего Суд должен будет вынести заключение о необходимости такого временного исполнения, а также о том, какой именно чиновник будет временно исполнять обязанности главы государства и подпишет указ о назначении министра обороны.

Андриан Канду добавил, что всё, что касается отстранения от должности президента Додона, относится к политической сфере, и любое такого рода отстранение может быть осуществлено путём референдума, который предусматривает проведение предвыборной кампании. А на данном этапе государство не может позволить себе такие затраты.