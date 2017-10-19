Неисполнение решений Конституционного суда может быть уголовно наказуемо, законодательная инициатива

Умышленное неисполнение или уклонение лиц, занимающих ответственные должности, от выполнения постановлений судебных инстанций или Конституционного суда может быть уголовно наказуемо, а не административно. В то же время данное лицо не сможет занимать ответственные должности на срок от двух до пяти лет. Положения содержатся в законодательной инициативе Парламентской группы Европейской народной партии, передает IPN.

Председатель Парламентской группы Европейской народной партии Валериу Гилецки заявил, что инициатива была подписана 25 сентября вместе с Юрием Лянкэ, а в среду, 18 октября, в рамках трех парламентских комиссий инициатива была рассмотрена и передана для обсуждения парламенту.

„Мне кажется целесообразной такая инициатива, потому что 17 октября и председатель Конституционного суда сказал, что направит в адрес парламента обращение со стороны суда для соответствующего изменения. Конституционные кризисы опасны, потому что могут привести к вакууму власти и посягают на национальную безопасность Республики Молдова”, - добавил Валериу Гилецки, подчеркнув, что проект инициативы не затрагивает в частности президента Республики Молдова, это может быть и премьер-министр, или министр, который блокирует исполнение решений Конституционного суда, относящиеся к институциональному или конституционному кризису.

Валериу Гилецки надеется, что в ближайшее время инициатива будет включена в повестку дня парламента и рассчитывает на поддержку всех партий, кроме ПСРМ, потому что социалисты воспринимают инициативу ЕНПМ как выпад в адрес президента. В связи с этим Валериу Гилецки отметил, что социалисты должны понимать, что президент страны, как и другие должностные лица, обязан соблюдать Конституцию. Никто не выше Конституции, такова суть данного проекта закона.