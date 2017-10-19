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Неисполнение решений Конституционного суда может быть уголовно наказуемо, законодательная инициатива
19.10.2017

Умышленное неисполнение или уклонение лиц, занимающих ответственные должности, от выполнения постановлений судебных инстанций или Конституционного суда может быть уголовно наказуемо, а не административно. В то же время данное лицо не сможет занимать ответственные должности на срок от двух до пяти лет. Положения содержатся в законодательной инициативе Парламентской группы Европейской народной партии, передает IPN.

Председатель Парламентской группы Европейской народной партии Валериу Гилецки заявил, что инициатива была подписана 25 сентября вместе с Юрием Лянкэ, а в среду, 18 октября, в рамках трех парламентских комиссий инициатива была рассмотрена и передана для обсуждения парламенту.

„Мне кажется целесообразной такая инициатива, потому что 17 октября и председатель Конституционного суда сказал, что направит в адрес парламента обращение со стороны суда для соответствующего изменения. Конституционные кризисы опасны, потому что могут привести к вакууму власти и посягают на национальную безопасность Республики Молдова”, - добавил Валериу Гилецки, подчеркнув, что проект инициативы не затрагивает в частности президента Республики Молдова, это может быть и премьер-министр, или министр, который блокирует исполнение решений Конституционного суда, относящиеся к институциональному или конституционному кризису.

Валериу Гилецки надеется, что в ближайшее время инициатива будет включена в повестку дня парламента и рассчитывает на поддержку всех партий, кроме ПСРМ, потому что социалисты воспринимают инициативу ЕНПМ как выпад в адрес президента. В связи с этим Валериу Гилецки отметил, что социалисты должны понимать, что президент страны, как и другие должностные лица, обязан соблюдать Конституцию. Никто не выше Конституции, такова суть данного проекта закона.


 
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