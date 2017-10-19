Еще один шанс для AО ,,Aroma”

Список должников, имеющих жизненно важное значение для национальной экономики, будет дополнен АО ,,Aroma”, передает

IPN, ссылаясь на принятое Правительством решение.

В апреле 2013 года в отношении АО ,,Aroma” была введена процедура несостоятельности. Через год, в мае 2014 года, Совет кредиторов одобрил План реструктуризации предприятия, который позволил бы улучшить положение дел и погасить долги. До 1 апреля 2017 года были погашены долги на сумму более 100 миллионов леев. Но более 150 миллионов леев остаются непокрытыми.

В соответствии с Законом о несостоятельности, если должник имеет жизненно важное значение для национальной экономики, по требованию кредиторов или центральных специализированных органов (министерств),

продолжительность осуществления Плана реструктуризации может быть продлена на два года.

Министерство сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды, которое предложило проект решения, считает разумным включать АО „Aroma” в список должников, имеющих жизненно важное значение для национальной экономики.

„Aroma” - одна из старейших компаний в Молдове. Она производит 69 наименований алкогольных напитков, известных как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Предприятие считается ,,послом молдавского коньяка», его напитки отмечены золотыми медалями на международных выставках и ярмарках.

В то же время на предприятии реализовано 40% мер, предусмотренных Планом реструктуризации. В 2016 году оно увеличило продажи на 20 процентов по сравнению с предыдущим годом, завоевав новые рынки сбыта. Несмотря на трудности, ему удалось сохранить рабочие места.

Таким образом, поддержка государством этого предприятия путем включения его в Список должников, имеющих жизненно важное значение для национальной экономики и, следовательно, путем продления срока реализации Плана реструктуризации, даст компании возможность возродиться.

Государство владеет 100% акций AО „Aroma”.