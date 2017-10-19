Еще один шанс для AО ,,Aroma”

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Экономика
Список должников, имеющих жизненно важное значение для национальной экономики, будет дополнен АО ,,Aroma”, передает
В апреле 2013 года в отношении АО ,,Aroma” была введена процедура несостоятельности. Через год, в мае 2014 года, Совет кредиторов одобрил План реструктуризации предприятия, который позволил бы улучшить положение дел и погасить долги. До 1 апреля 2017 года были погашены долги на сумму более 100 миллионов леев. Но более 150 миллионов леев остаются непокрытыми.
В соответствии с Законом о несостоятельности, если должник имеет жизненно важное значение для национальной экономики, по требованию кредиторов или центральных специализированных органов (министерств),
Министерство сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды, которое предложило проект решения, считает разумным включать АО „Aroma” в список должников, имеющих жизненно важное значение для национальной экономики.
„Aroma” - одна из старейших компаний в Молдове. Она производит 69 наименований алкогольных напитков, известных как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Предприятие считается ,,послом молдавского коньяка», его напитки отмечены золотыми медалями на международных выставках и ярмарках.
В то же время на предприятии реализовано 40% мер, предусмотренных Планом реструктуризации. В 2016 году оно увеличило продажи на 20 процентов по сравнению с предыдущим годом, завоевав новые рынки сбыта. Несмотря на трудности, ему удалось сохранить рабочие места.
Таким образом, поддержка государством этого предприятия путем включения его в Список должников, имеющих жизненно важное значение для национальной экономики и, следовательно, путем продления срока реализации Плана реструктуризации, даст компании возможность возродиться.
Государство владеет 100% акций AО „Aroma”.
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