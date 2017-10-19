Виталие Спрынчанэ: Изучение „под микроскопом” должно применяться и к отдельным партиям

Изучение „под микроскопом”, применяемое на уровне политического класса, должно применяться и к отдельным партиям для выяснения того, как они функционируют в качестве части общества, наделённой некими функциями, включая рекрутирование политических лидеров и их привлечение к борьбе за власть. Такое мнение высказал социолог Виталие Спрынчанэ в ходе публичных дебатов на тему: „Качество политического класса: значение, нынешнее состояние, пути улучшения”, организованных Агентством IPN и Radio Moldova.

По мнению социолога, следует отличать партийную бюрократию от тех, кто занимает политические должности. По его словам, проведя их сравнение, можно обнаружить, к примеру, отсутствие властной симметрии внутри партии, между руководством и её рядовыми членами. Необходимо также анализировать роль молодёжных и женских организаций в деле „производства” новых лидеров.

Он добавил, что на уровне дискурса, политические деятели на протяжении многих лет придерживаются нескольких тем: интеграция в ЕС, присоединение к российскому пространству, объединение с Румынией, но реальные темы, интересующие граждан, совсем другие, а обновление политического класса подразумевает и обновление публичного дискурса.

„Обсуждение качества политического класса должно иметь и эту составляющую. Как сделать так, чтобы партии сами работали иначе, чем работают сейчас, работали как машина по отбору компетентных, активных людей? Еще один аспект в том, что между политиками и обществом отмечается большой разрыв. Если проанализировать вопросы о социальных проблемах, которые беспокоят граждан, тогда мы увидим, что они совершено противоположные”, - добавил Виталие Стрынчанэ.

Отметив влияния гражданского общества на политический класс, Виталие Стрынчанэ заявил, что „участие-это ключ к этому процессу”. Социолог отметил, что одним из недостатков смешанной избирательной системы является существование только одного подхода к организации и функционированию политических ассоциаций, что и порождает неравенство.

Он считает, что нужно изменить Закон о партиях, чтобы гражданам было легче объединяться в различные политические группы, которые продвигали бы определенные интересы, в том числе региональные.

„Мне кажется очень несправедливым Закон о партиях, потому что он ставит препятствия для участия рядовых граждан, в том числе через порог, необходимый для регистрации партии. Граждане имеют конституционное право объединяться в политические организации, и не может быть никакого магического числа, которого можно было бы им навязать”, - сказал Виталие Стрынчанэ.

78-е публичные дебаты „Качество политического класса: значение, нынешнее состояние, пути улучшения” из цикла „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов” реализованы при поддержке Немецкого фонда Ханнса Зайделя.