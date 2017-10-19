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Политика
Непростой выбор, который предстоит новому министру обороны
19.10.2017

Новый министр обороны Еуджен Стурза в ближайшее время может оказаться перед довольно непростым выбором. Вскоре после получения мандата министра, ему предстоит выбрать, быть ли ему министром, или отказаться от министерского кресла в пользу другой должности.

Как сообщает портал ТРИБУНА, Еуджен Стурза является следующим (седьмым) кандидатом в списке избирательного блока «Народная европейская платформа Молдовы – Юрие Лянкэ» в Муниципальном совете Кишинэу.

По неофициальным данным, в ближайшее время один из мандатов муниципальных советников от этого политформирования станет вакантным, и Еуджену Стурзе нужно будет выбирать.

Выбор будет непростым по нескольким причинам: во-первых – должность советника МСК стабильней должности министра; во-вторых – не исключено, что Еуджен Стурза окажется полезней своей партии в МСК, особенно в свете того, что вскоре столичная примэрия станет основной ареной политической борьбы в Молдове.

Кристина Пендя 


 
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