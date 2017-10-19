Гражданин Молдовы погиб в ДТП в Венгрии

Гражданин Молдовы погиб, а его ребёнок был госпитализирован после того, как в припаркованный автомобиль, в котором они находились, врезался зарегистрированный в Румынии грузовик. Столкновение произошло в среду, 18 октября, на автомагистрали М1, в 65 км от Будапешта, передаёт IPN.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы сообщает, что сын погибшего мужчины был госпитализирован в больницу венгерского города Татабанья. Жизни несовершеннолетнего ничто не угрожает.

Посольство Республики Молдова в Будапеште связалось с компетентными органами Венгрии для выяснения подробностей случившегося, в том числе были найдены и проинформированы родственники жертв автокатастрофы.

Ещё одно дорожно-транспортное происшествие за рубежом, участником которого оказался автобус с молдавскими гражданами, случилось 17 октября в Орловской области Российской Федерации. В автобус, следовавший по маршруту Москва–Кишинёв, врезался сзади автомобиль. В результате столкновения находившийся в автомобиле пассажир погиб. Пассажиры автобуса не пострадали.