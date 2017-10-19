Эксперты Венецианской комиссии проверят законодательство Молдовы в области финансирования партий. Как передает агентство "ИНФОТАГ", этот вопрос обсуждался в среду на встрече в Кишиневе представителей ВК, ОБСЕ, Группы государств по борьбе с коррупцией (GRECO) и парламентской оппозиции.

Председатель фракции Либерально-демократической партии Тудор Делиу сказал на пресс-конференции после встречи, что представители европейских организаций приехали в Молдову после письменного обращения председателя Комиссии по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы, председателя ВК, в котором просит, чтобы представители комиссии провели анализ законодательства Молдовы в области финансирования партий.

"Хочу подчеркнуть, что и в этот раз власть поступила так, как она делает это обычно. Один час выделили на встречу с представителями парламентских фракций ЛДПМ, Партии коммунистов, Либеральной партии и Партии социалистов и столько же - Демпартии (ДПМ) и Европейской народной группы", - посетовал он.

По словам Делиу, иностранных экспертов интересовало, обеспечивает ли действующее законодательство в области финансирования партий и избирательных кампаний равенство всех участников процесса, а также мнение оппозиции о ситуации с финансированием партий гражданами Молдовы, проживающих за рубежом.

"От имени фракции хочу сказать, что действующие положения не отвечают реальности. Мы обсудили закон, принятый в 2015 г., в котором изначально предполагалось, что пожертвования физических лиц не могут превышать 20 средних зарплат по экономике, а юридических лиц - 40 зарплат. Тогда кто-то добавил к этим числам по нулю. Получается, что один гражданин может пожертвовать более миллиона леев. Также, действующий закон запрещает гражданам, проживающим за рубежом жертвовать партиям, что по нашему мнению - неправильно", - пояснил депутат.

Он напомнил, что в мае его фракция предложила законопроект, согласно которому физические лица могут жертвовать не более шести средних зарплат по экономике, а юридические - 12. Документ предполагает снятие запрета на пожертвования партиям со стороны граждан Молдовы, проживающих за рубежом. Предлагается разрешить им пожертвовать не более трех средних зарплат в год.

"Мы предлагаем, чтобы 0,2%, предусмотренные в государственном бюджете для финансирования партий, были равномерно распределены на парламентские, местные и президентские выборы, поскольку в то время, когда был принят действующий закон, в Молдове президента выбирали в парламенте", - отметил лидер фракции ЛДПМ.

Он подчеркнул, что эксперты прибыли в Молдову не для того, чтобы предлагать решения, а хотят выслушать всех и принять решение по этому поводу.

Депутат от ДПМ Серджиу Сырбу напомнил на пресс-конференции, что "законопроект, принятый в 2015 г., был одобрен ВК, как и положения проекта, запрещающие финансирование партий из-за рубежа".

"Внешнее финансирование - самое тяжкое нарушение, которое может допустить партия. За это ее могут даже исключить из предвыборной гонки. Нужно понимать, что государство не может проверить происхождение денег, пришедших из другой страны. Если мы разрешим внешнее финансирование, то подвергнем опасности суверенитет страны", - пояснил он.

По словам Сырбу, с "юридическими лицами проще, даже если они действуют в другой стране, поскольку они выплачивают налоги и происхождение денег можно легко проследить".