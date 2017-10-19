В партии Плахотнюка начались трения в связи с выдвижением кандидатов в депутаты

Указание руководства Демпартии о выдвижении на предстоящих парламентских выборах приближенных Плахотнюку кандидатов в депутаты начинает вызывать «брожение» в районных структурах ДПМ.

Как сообщили нам источники в Кагульском филиале ДПМ, у местных активистов партии вызвало недовольство полученное из Кишинева указание выдвинуть кандидатом от одного из будущих кагульских одномандатных округов нынешнего депутата Владимира Андронаки. По второму кагульскому округу указано выдвинуть депутата Елену Бакалу.

Известно, что некоторые влиятельные кагульские активисты Демпартии прямо выступили против кандидатуры Андронаки, заявив, что «он не имеет ничего общего с Кагульским районом». Собеседник агентства также сообщил, что в знак протеста против безапелляционного решения кишиневского руководства партии, один из руководителей территориальной организации, директор районной больницы Анатолий Малков подал в отставку. Формально, решение об его отставке с должности директора районной больницы будет принято 19 октября на заседании районного совета.

Владимир Андронаки входит в ближайшее окружение олигарха и председателя Демпартии Владимира Плахотнюка. Известно, что до прохождения в парламент был одной из ключевых фигур в энергетических и банковских схемах Плахотнюка, а также так называемым «смотрящим» на госпредприятии Metalferos, Железная дорога Молдовы и за южными районами Молдовы.

Андронаки стал известен и после того, как в феврале этого года был заснят на VIP-вечеринке в ночном клубе Бухареста, где поразил всех невиданной для Румынии денежной щедростью.

Румынское издание cancan.ro сообщало тогда, что кампания «молдо-русских» удивила всех десятками литров заказанного за ночь самого дорогого в мире шампанского Armand De Brignac Gold и Magnum. Известно, что только одна бутылка такого шампанского в ночных клубах стоит от 600 до 1 тыс. евро.

Ранее, недовольство проявили активисты гагаузского филиала Демпартии, которому было сообщено, что кандидатами будут: по Вулканештско-Чадыр-Лунгскому одномандатному округу - депутат Корнел Дудник, по Комратскому - депутат Николай Дудогло, а кандидатом по партийному списку будет депутат Демьян Карасени.

Принадлежащая олигарху Владимиру Плахотнюку Демпартия пока ничего не сообщала о недовольстве местных активистов «спущенными сверху» указаниями о выдвижении кандидатов в депутаты.