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Молдова официально признана государством, ведущим преследование по политическим мотивам
19.10.2017

Германия удовлетворила запрос политзаключенного Григория Петренко о предоставлении ему политического убежища, таким образом впервые и окончательно признав факт политического преследования в Молдове.

Как сообщил нам Григорий Петренко, 18 октября он был официально уведомлен о предоставлении политического убежища в Германии. «В тексте документа официально  определяется, что политическое убежище было предоставлено в связи с тем, что меня преследуют на родине», - сообщил Петренко. 

Он передал агентству и фрагмент решения, в котором признается факт политического преследования в Молдове, ставшего поводом для удовлетворения запроса о предоставлении политического убежища в Германии.

Петренко также обратил внимание на показательный факт того, что решение федеральных властей Германии о предоставлении политического убежища было принято в рекордные сроки, менее чем за два месяца.

Осужденный властями за политические убеждения лидер партии лидер партии «Наш дом — Молдова» Григорий Петренко тайно покинул Молдову в конце августа, и запросил политическое убежище в Германии.

28 июня суд столичный суд сектора Рышкань приговорил Григория Петренко к 4 с половиной годам лишения свободы условно и штрафу 400 у.е (20 тыс. леев) за организацию массовых беспорядков (ст. 285 УК). Приговором суда Петренко было запрещено покидать территорию Молдовы.

Петренко и шестеро его соратников были задержаны 6 сентября 2015 года во время акции протеста у Генпрокуратуры. Члены «группы Петренко» после полугода нахождения в тюрьме и двух месяцев под домашним арестом были освобождены под судебный контроль, но с запретом участвовать в акциях протеста и с некоторыми другими ограничениями.

Представители Парламентской ассамблеи Совета Европы, правительство Германии и Госдепартамент США признали членов «группы Петренко» политическими заключенными.


 
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