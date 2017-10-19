Партия социалистов (ПСРМ) выступает категорически против сокращения полномочий президента.

Об этом говорится в Заявлении, с которым ПСРМ выступила в среду в связи с решением КС по этому поводу.

"ПСРМ выступает против сокращения функций и полномочий всенародно избранного президента, за которого проголосовало большинство граждан", - отмечается в документе.

Социалисты также "осудили попытку узурпации власти, которая была предпринята 17 октября правящим большинством при содействии членов Конституционного суда РМ".

"Вчерашнее решение Конституционное суда позволит назначать тех членов правительства, которые угодны конкретной политической партии - ДПМ, и отстранить от этой процедуры президента. Убеждены, что КС призван обеспечивать соблюдение конституционных норм в части основополагающего принципа разделения властей, обеспечения независимости институтов власти, плюрализма и демократии. В реальности, КС содействует узурпации власти одной партией", - говорится в Заявлении.



По мнению партии, 17 октября был создан опасный прецедент, когда "шесть человек, большинство из которых граждане другого государства, во главе с бывшим депутатом и гражданином Румынии, в очередной раз дискредитировали государственные институты нашей республики".

"ПСРМ заявляет о своей готовности к решительным действиям по защите Конституции и института президента всеми законными способами - в условиях, когда КС полностью себя дискредитировал грязной игрой в интересах определенных политических сил", - отмечается в документе.

Социалисты подчеркивают, что они "нацелены на победу на досрочных парламентских выборах, в результате которой наведут порядок в структурах государственной власти, разогнав действующий состав КС, потребовав привлечения судей КС к ответственности, в том числе уголовной".

"Партия подтверждает намерение начать полномасштабные акции в поддержку инициатив по расширению полномочий президента РМ и переходу к президентской форме правления. ПСРМ готова поставить точку в том произволе, который творится на государственном уровне правящим режимом", - подчеркивается в Заявлении ПСРМ.

Накануне, КС постановил, что председатель парламента или премьер-министр могут подписать вместо президента Указы, если КС констатирует, что президент не выполняет свои конституционные обязанности.