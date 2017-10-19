“Бэсеску не буревестник…”

Закончилась недельная “электоральная гастроль” по Республике Молдова, включая «шоу» в Кишинёве, почётного председателя Партии национального единства (PUN) Траяна Бэсеску.

Эта поездка по стране (Кишинёв, Сороки, Яловены) экс-президента Румынии действительно выглядела как гастроль знаменитости, уже не котирующейся на столичных подмостках, но всё ещё пользующейся определённой популярностью в провинции. Большое интервью в гламурном журнале, аншлаги в районных Домах культуры, телепередачи на ряде телеканалов, где, как заметили пользователи соцсетей, Анатол Шалару – основатель PUN, за весь час эфира говорил от силы минуты две, всё остальное время было посвящено исключительно Траяну Бэсеску. “Бэсеску устроил шоу в Кишинёве”, - написал румынский портал stiripesurse.ro.

Бэсеску начал борьбу за парламент

В июне этого года экс-президент Румынии, а теперь сенатор Траян Бэсеску был избран почётным председателем молдавской прорумынской унионистской Партии национального единства (PUN), основанной бывшим министром обороны Анатолом Шалару. Стать полноценным лидером ему помешали проблемы с получением гражданства РМ. Бэсеску заявил в ходе своего нынешнего недельного тура: “С молдавским гражданством или без него, председателем PUN «де-факто» буду я”, подтвердив то, о чём все итак знали – этот политический проект в Молдове создан исключительном под него.

Во время своего последнего приезда в РМ Траян Бэсеску, по сути, запустил избирательную кампанию своей Партии национального единства, претендующей на политическую нишу либералов и звание главной унионистской партии в стране, но пока не раскрученной и не имеющей никакого политического веса. В числе ее избирательных тезисов значатся объединение Молдовы с Румынией на основе решений парламентов двух стран, создание в Молдове критической массы сторонников объединения и переговорного формата Румыния-Украина-Россия-ЕС-США для решения проблемы обмена территориями.

С последним пунктом в PUN, правда, до конца ещё не определились. С одной стороны, предлагается отдать Приднестровье Украине в обмен на южную Бессарабию. С другой стороны, Траян Бэсеску осторожничает. На одной из встреч он заявил: “Румыния должна исходить из того, что объединение подразумевает всю территорию Молдовы, в том числе Приднестровье, но мы не должны забывать, что её историческая граница заканчивается на Днестре. Если мы придём к тому, что Кишинёв и Бухарест примут это политическое решение, то после объединения Приднестровье должно стать темой переговоров между Россией, Украиной, Румынией и Кишинёвом”.

Главной целью данного политформирования названо прохождение в парламент на выборах 2018 г., чтобы в 2022 г. получить в законодательном органе РМ унионистски настроенное большинство и осуществить идею объединения “двух румынских государств”. “Траян Бэсеску начал борьбу за парламент “унири”, - написала в своём блоге вице-председатель партии Анна Гуцу.

Про Буревестника, Данко и старуху Изергиль

На встрече с журналистами в международном пресс-клубе «Социальный резонанс», в конце прошлой недели, Траян Бэсеску заявил, что его миссия – зажечь пламя унионизма в Республике Молдова, а наглядным примером для “румын обоих берегов Прута, которые продолжают страдать от последствий пакта Молотова-Риббентропа” он считает немецкую модель объединения.

“Опыт Германии, которая также была разделена по политическим мотивам, доказывает, что объединение возможно, - полагает политический «гастролёр». - Более того, в соответствии с Хельсинской конвенцией, изменение границ в Европе может происходить только по обоюдному согласию народов. В Румынии около 80% населения выступает за воссоединение, в Молдове сторонников идеи унионизма много, но недостаточно. Объединение станет возможным, когда половина жителей Бессарабии поддержит эту идею. Было бы идеально, чтобы в 2018 г. прошли выборы, а в 2019 г. парламент проголосовал бы за объединение страны. Тогда этот процесс мог бы произойти за счёт европейских денег, и нам было бы намного легче объединиться, чем Германии”.

Политический аналитик Игорь Боцан к идее “немецкой модели”, пропагандируемой Бэсеску, относится скептически. По его словам, за эту неделю г-н Бэсеску успел очаровать и в то же время разочаровать, т.к. начал повторяться.

- Траян Бэсеску объявил, что собирается зажечь пламя унионизма в Республике Молдова, - говорит Игорь Боцан. – Помните, у Горького: где-то на морском берегу южной Бессарабии (которую нам предлагают обменять, с лёгкостью отказавшись от Приднестровья, хотя по Декларации о независимости, которую наш Конституционный суд поставил выше Конституции, – это неотъемлемая часть Республики Молдова) жила-была старуха Изергиль. Она рассказала историю о Данко и его горящем сердце. Но Траян Бэсеску не Данко, и даже не Буревестник. Харизма у него, конечно, имеется, но революционного пыла для того, чтобы разжечь обещанное “пламя”, нет. Объединение ГДР и ФРГ, на которое ссылается г-н Бэсеску, происходило на волне революционного подъема. Сами немцы называли его die Wende – “поворот”. На этой волне Scorpions написали знаменитую “Wind of Change” (“Ветер перемен”), ставшую символом перестройки, объединения Германии и политических перемен в странах Восточной Европы. Роджер Уотерс по случаю падения Берлинской стены сыграл свою легендарную рок-оперу “The Wall” (“Стена”). А кто напишет рок-оперу по поводу объединения “двух румынских государств”?

Исходя из тех заявлений, что сделал г-н Бэсеску, нас ждёт не революционный пыл, а вялотекущий процесс: создание “критической массы” для объединения, которая, может быть, никогда и не будет создана, формирование различного рода переговорных форматов и т.д. К этому вялотекущему процессу может прибавиться и борьба Бэсеску и Додона за сердце Путина: согласился же в своё время Горбачёв на реализацию плана “2+4” при объединении ГДР и ФРГ, почему бы Путину не написать такой же план для Молдовы и Румынии? Но Путин – не Горбачёв, да и общая ситуация сегодня не та. А раз у г-на Бэсеску изначально нет революционного порыва, он не знает, что делать с Приднестровьем и Гагаузией, зачем говорить о немецкой модели объединения в качестве примера для Молдовы и Румынии? Ради Бога, говорите, что угодно, но только не про немецкую модель!

Думаю, что единственное, что сможет сделать Траян Бэсеску при таком подходе – помочь Партии национального единства пройти в парламент, но никак не осуществить процесс объединения. Сплотится ли вокруг этого политического проекта унионистски настроенная молодежь? Захотят ли они спасать политическую карьеру Анатола Шалару и Анны Гуцу? Не знаю. Молодёжные унионистские организации планируют осуществить “унирю” уже в 2018 г. – в 100-летнюю годовщину объединения Бессарабии с Румынией, а Бэсеску им предлагает долгий и вялотекущий процесс.

Александру Иоан Куза №2?

Бывший идеолог Партии коммунистов Марк Ткачук уверен, что политический проект Траяна Бэсеску полностью инспирирован нынешней молдавской властью. Политолог Виктор Жосу тоже считает, что Бэсеску в нынешнем молдавском хаосе политически выгоден и ДПМ, и ПСРМ: “Первой - потому что не позволит Майе Санду оттянуть весь массив унионистского электората на себя (какая-то часть этого сегмента за неё всё равно проголосует), второй – потому что не даёт погаснуть вялотекущей борьбе с “угрозой унионизма”.

Но до какой степени распространяется эта “выгода”? Бэсеску выгоден властям лишь как гастролирующий почётный председатель Партии национального единства, поднимающий рейтинги PUN и помогающий ей раскрутиться, чтобы занять политическую нишу либералов (в этом случае судебные инстанции РМ не восстановят Траяну Бэсеску молдавское гражданство) или экс-президенту Румынии всё же позволят участвовать в парламентских выборах-2018?

Его политический партнёр в Молдове, бывший министр обороны Анатол Шалару говорит, что если Траяну Бэсеску вернут гражданство, он будет баллотироваться в Парламент РМ и станет полноценным лидером Партии национального единства. В румынской прессе уже даже называется примерный адрес возможного баллотирования Бэсеску. Обозреватель портала cotidianul.ro Кристиан Кобуз считает, что это может быть “самый унионистский регион Республики Молдова – Яловенский район”, откуда Траян Бэсеску, кстати, сейчас и начал свою избирательную кампанию.

“Яловенский район, по моему мнению, является территорией с самым большим числом унионистски, и самым низким числом пророссийски настроенных граждан, где Майя Санду показала самый высокий результат – 75%. В нашем случае результат к концу голосования может выглядеть следующим образом: Траян Бэсеску может получить более 22%, кандидат от PAS – 18%, от Платформы DA – 18%, от Либеральной партии – 4%, от ЛДПМ – 2% и от “Нашей партии” Ренато Усатого – 4%. Проблема состоит в “квазинеизвестном” кандидате, который может выдвинуть Партия социалистов, рейтинги которой составляют 26%”, - написал румынский обозреватель в конце августа.

«Что касается цифр, это - ещё большая загадка. Скорее всего, если бывшему президенту Румынии разрешат баллотироваться, он пойдёт по какому-нибудь кишинёвскому округу, а Кишинёв голосует непредсказуемо», - заявил для noi.md Виктор Жосу.

Политолог Виталий Андриевский считает, что прохождение Траяна Бэсеску в молдавский парламент, в случае восстановления гражданства, вполне реально – как по партийным спискам, так и по одномандатному округу: “Я не исключаю, что гражданство Бэсеску всё-таки могут вернуть, чтобы нанести сильный удар по Санду и Нэстасе, которые решили пойти на выборы единым избирательным блоком. За эти партии могут проголосовать не только “чистопородные” унионисты, но и многие умеренные – как за альтернативу ПСРМ и ДПМ, а это власть не устраивает”.

То, что Траян Бэсеску является румынским сенатором, а по действующему законодательству Республики Молдова положение депутата несовместимо с какой-либо другой оплачиваемой должностью, за исключением преподавательской и научной деятельности, по мнению Виталия Андриевского, не является существенным препятствием, если Бэсеску всё-таки решат провести в парламент: “Я думаю, что это решаемая проблема, и при желании можно придумать, как обойти закон. Например, одну из должностей он может занимать на общественных началах”.

Так что у Траяна Бэсеску есть все шансы стать вторым Александру Иоаном Кузой, только на парламентском уровне. Однако этот шаг, по словам политологов, может создать довольно-таки опасный прецедент и изменить политическую конфигурацию в стране.

“Его осталось только арестовать для раскрутки…”

Виталий Андриевский настаивает на том, что с политической точки зрения восстановление молдавского гражданства экс-президенту Румынии и его прохождение в Парламент РМ на выборах-2018 крайне нежелательно.

“Во-первых, это - политик из чужой страны, и мы не можем просчитать и проконтролировать те ресурсы, которые Бэсеску в состоянии привлечь, - говорит политолог. – Он – бывший президент Румынии, за ним стоит очень сильная румынская ресурсная база, и если он полноценно включится в молдавскую политику, то получит определённые преимущества, и этому будет достаточно трудно противостоять. Во-вторых, его участие в молдавской политике может стать своеобразным ящиком Пандоры: прецедент с Бэсеску может открыть дорогу и другим румынским политикам, чьи политические звезды закатываются на родине, для принятия молдавского гражданства и баллотирования в Парламент РМ. Это может очень сильно изменить политическую конфигурацию в стране. Поэтому тем, кто подумывает запустить Бэсеску в молдавское политическое болото, следует очень хорошо всё взвесить. Тактически от этого, конечно, сейчас можно выиграть – Бэсеску в состоянии отобрать определённые голоса у Санду и Нэстасе, но стратегически в перспективе можно сильно проиграть”.

А по мнению политолога Богдана Цырди, Траяну Бэсеску уже сейчас предоставлен целый ряд преимуществ. Фактически экс-президенту Румынии дан зелёный свет для раскрутки своего политического проекта в Республике Молдова.

- Уже не раз случалось, что примары от Демократической партии чинили препятствия представителям Партии социалистов, не пуская их в села, - говорит Богдан Цырдя. - На аналогичные случаи жаловались и представители других политических формирований. В случае же Бэсеску мы видим совершенно другую картину. Гражданин другой страны, человек, призывающий к ликвидации Республики Молдова, с лёгкостью отмахивающийся от Приднестровья, и вдруг ему оказывают такие почести! Всё, что говорит Бэсеску, любая его декларация - активно тиражируется, он присутствует практически на всех телеэкранах страны, а далеко не на все из них могут попасть наши, молдавские политики. В населённых пунктах, куда едет Бэсеску обеспечиваются полные залы, никто ему не мешает вести агитацию.

Не без помощи властей идёт активное продвижение Бэсеску и его политического проекта. Бэсеску осталось только арестовать и тут же отпустить, как в своё время поступили с Ренато Усатым, чтобы рейтинги экс-президента Румынии и его партии резко взлетели верх. После этого, поверьте, здесь начнётся настоящая истерика: караваны «унири» поедут по стране в сопровождении певцов и композиторов, унионистские партии и организации практически все, как один, встанут под знамёна Бэсеску. А если ещё в Партию национального единства внедрят Тэнасе или Нагачевского, или сломают Киртоакэ и заставят его пойти под Бэсеску, то Санду и Нэстасе мало не покажется! - полагает Цырдя.

Куда смотрят СИБ и другие?

Экс-президент РМ Владимир Воронин в телеинтервью RTR-Moldova подверг критике действия бывшего президента Румынии, который открыто агитирует в Республике Молдова за ликвидацию её государственности и вхождение в состав соседней страны.

"Представьте себе, что я еду в Яссы, собираю там народ и говорю: «Молдаване из Румынии - от Ясс до Пьятра Нямц – объединяйтесь и объявляйте об автономии Молдовы в составе Румынии и присоединяйтесь к Молдове - вашей коренной Родине Штефана-чел-Маре со столице в Кишиневе!" В этом случае, я, скорее всего, не успел бы вернуться в Кишинев и был бы задержан еще до перехода границы спецслужбами Румынии. На каком же таком основании Бэсеску ходит и льёт грязь против государственности Молдовы? Нарушая четыре статьи Конституции Молдовы, Траян Бэсеску спокойно передвигается по нашей стране. Где же СИБ, прокуратура и другие органы, которые терроризируют честных и порядочных людей, но не занимаются в случае с Бэсеску своими прямыми обязанностями?», - возмутился Владимир Воронин.

И в самом деле, почему власти позволяют это делать иностранному гражданину в нашей стране?