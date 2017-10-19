19 Октября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
На устах
“Бэсеску не буревестник…”
19.10.2017

Закончилась недельная “электоральная гастроль” по Республике Молдова, включая «шоу» в Кишинёве, почётного председателя Партии национального единства (PUN) Траяна Бэсеску.  

Эта поездка по стране (Кишинёв, Сороки, Яловены) экс-президента Румынии действительно выглядела как гастроль знаменитости, уже не котирующейся на столичных подмостках, но всё ещё пользующейся определённой популярностью в провинции. Большое интервью в гламурном журнале, аншлаги в районных Домах культуры, телепередачи на ряде телеканалов, где, как заметили пользователи соцсетей, Анатол Шалару – основатель PUN, за весь час эфира говорил от силы минуты две, всё остальное время было посвящено исключительно Траяну Бэсеску. “Бэсеску устроил шоу в Кишинёве”, - написал румынский портал stiripesurse.ro.

Бэсеску начал борьбу за парламент

В июне этого года экс-президент Румынии, а теперь сенатор Траян Бэсеску был избран почётным председателем молдавской прорумынской унионистской Партии национального единства (PUN), основанной бывшим министром обороны Анатолом Шалару. Стать полноценным лидером ему помешали проблемы с получением гражданства РМ. Бэсеску заявил в ходе своего нынешнего недельного тура: “С молдавским гражданством или без него, председателем PUN «де-факто» буду я”, подтвердив то, о чём все итак знали – этот политический проект в Молдове создан исключительном под него.

Во время своего последнего приезда в РМ Траян Бэсеску, по сути, запустил избирательную кампанию своей Партии национального единства, претендующей на политическую нишу либералов и звание главной унионистской партии в стране, но пока не раскрученной и не имеющей никакого политического веса. В числе ее избирательных тезисов значатся объединение Молдовы с Румынией на основе решений парламентов двух стран, создание в Молдове критической массы сторонников объединения и переговорного формата Румыния-Украина-Россия-ЕС-США для решения проблемы обмена территориями.

С последним пунктом в PUN, правда, до конца ещё не определились. С одной стороны, предлагается отдать  Приднестровье Украине в обмен на южную Бессарабию. С другой стороны, Траян Бэсеску осторожничает. На одной из встреч он заявил: “Румыния должна исходить из того, что объединение подразумевает всю территорию Молдовы, в том числе Приднестровье, но мы не должны забывать, что её историческая граница заканчивается на Днестре. Если мы придём к тому, что Кишинёв и Бухарест примут это политическое решение, то после объединения Приднестровье должно стать темой переговоров между Россией, Украиной, Румынией и Кишинёвом”.

Главной целью данного политформирования названо прохождение в парламент на выборах 2018 г., чтобы в 2022 г. получить в законодательном органе РМ унионистски настроенное большинство и осуществить идею объединения “двух румынских государств”. “Траян Бэсеску начал борьбу за парламент “унири”, - написала в своём блоге вице-председатель партии Анна Гуцу.

Про Буревестника, Данко и старуху Изергиль

На встрече с журналистами в международном пресс-клубе «Социальный резонанс», в конце прошлой недели, Траян Бэсеску заявил, что его миссия – зажечь пламя унионизма в Республике Молдова, а наглядным примером для “румын обоих берегов Прута, которые продолжают страдать от последствий пакта Молотова-Риббентропа” он считает немецкую модель объединения.

“Опыт Германии, которая также была разделена по политическим мотивам, доказывает, что объединение возможно, - полагает политический «гастролёр». - Более того, в соответствии с Хельсинской конвенцией, изменение границ в Европе может происходить только по обоюдному согласию народов. В Румынии около 80% населения выступает за воссоединение, в Молдове сторонников идеи унионизма много, но недостаточно. Объединение станет возможным, когда половина жителей Бессарабии поддержит эту идею. Было бы идеально, чтобы в 2018 г. прошли выборы, а в 2019 г. парламент проголосовал бы за объединение страны. Тогда этот процесс мог бы произойти за счёт европейских денег, и нам было бы намного легче объединиться, чем Германии”.

Политический аналитик Игорь Боцан к идее “немецкой модели”, пропагандируемой Бэсеску, относится скептически. По его словам, за эту неделю г-н Бэсеску успел очаровать и в то же время разочаровать, т.к. начал повторяться.

- Траян Бэсеску объявил, что собирается зажечь пламя унионизма в Республике Молдова, - говорит Игорь Боцан. – Помните, у Горького: где-то на морском берегу южной Бессарабии (которую нам предлагают обменять, с лёгкостью отказавшись от Приднестровья, хотя по Декларации о независимости, которую наш Конституционный суд поставил выше Конституции, – это неотъемлемая часть Республики Молдова) жила-была старуха Изергиль. Она рассказала историю о Данко и его горящем сердце. Но Траян Бэсеску не Данко, и даже не Буревестник. Харизма у него, конечно, имеется, но революционного пыла для того, чтобы разжечь обещанное “пламя”, нет. Объединение ГДР и ФРГ, на которое ссылается г-н Бэсеску, происходило на волне революционного подъема. Сами немцы называли его die Wende – “поворот”. На этой волне Scorpions написали знаменитую “Wind of Change” (“Ветер перемен”), ставшую символом перестройки, объединения Германии и политических перемен в странах Восточной Европы. Роджер Уотерс по случаю падения Берлинской стены сыграл свою легендарную рок-оперу “The Wall” (“Стена”). А кто напишет рок-оперу по поводу объединения “двух румынских государств”?

Исходя из тех заявлений, что сделал г-н Бэсеску, нас ждёт не революционный пыл, а вялотекущий процесс:  создание “критической массы” для объединения, которая, может быть, никогда и не будет создана, формирование различного рода переговорных форматов и т.д. К этому вялотекущему процессу может прибавиться и борьба Бэсеску и Додона за сердце Путина: согласился же в своё время Горбачёв на реализацию плана “2+4” при объединении ГДР и ФРГ, почему бы Путину не написать такой же план для Молдовы и Румынии? Но Путин – не Горбачёв, да и общая ситуация сегодня не та. А раз у г-на Бэсеску изначально нет революционного порыва, он не знает, что делать с Приднестровьем и Гагаузией, зачем говорить о немецкой модели объединения в качестве примера для Молдовы и Румынии? Ради Бога, говорите, что угодно, но только не про немецкую модель!

Думаю, что единственное, что сможет сделать Траян Бэсеску при таком подходе – помочь Партии национального единства пройти в парламент, но никак не осуществить процесс объединения. Сплотится ли вокруг этого политического проекта унионистски настроенная молодежь? Захотят ли они спасать политическую карьеру Анатола Шалару и Анны Гуцу? Не знаю. Молодёжные унионистские организации планируют осуществить “унирю” уже в 2018 г. – в 100-летнюю годовщину объединения Бессарабии с Румынией, а Бэсеску им предлагает долгий и вялотекущий процесс.

Александру Иоан Куза №2?

Бывший идеолог Партии коммунистов Марк Ткачук уверен, что политический проект Траяна Бэсеску полностью инспирирован нынешней молдавской властью. Политолог Виктор Жосу тоже считает, что Бэсеску в нынешнем молдавском хаосе политически выгоден и ДПМ, и ПСРМ: “Первой - потому что не позволит Майе Санду оттянуть весь массив унионистского электората на себя (какая-то часть этого сегмента за неё всё равно проголосует), второй – потому что не даёт погаснуть вялотекущей борьбе с “угрозой унионизма”.

Но до какой степени распространяется эта “выгода”? Бэсеску выгоден властям лишь как гастролирующий почётный председатель Партии национального единства, поднимающий рейтинги PUN и помогающий ей раскрутиться, чтобы занять политическую нишу либералов (в этом случае судебные инстанции РМ не восстановят Траяну Бэсеску молдавское гражданство) или экс-президенту Румынии всё же позволят участвовать в парламентских выборах-2018?

Его политический партнёр в Молдове, бывший министр обороны Анатол Шалару говорит, что если Траяну Бэсеску вернут гражданство, он будет баллотироваться в Парламент РМ и станет полноценным лидером Партии национального единства. В румынской прессе уже даже называется примерный адрес возможного баллотирования Бэсеску. Обозреватель портала cotidianul.ro Кристиан Кобуз считает, что это может быть “самый унионистский регион Республики Молдова – Яловенский район”, откуда Траян Бэсеску, кстати, сейчас и начал свою избирательную кампанию.

“Яловенский район, по моему мнению, является территорией с самым большим числом унионистски, и самым низким числом пророссийски настроенных граждан, где Майя Санду показала самый высокий результат – 75%. В нашем случае результат к концу голосования может выглядеть следующим образом: Траян Бэсеску может получить более 22%, кандидат от PAS – 18%, от Платформы DA – 18%, от Либеральной партии – 4%, от ЛДПМ – 2% и от “Нашей партии” Ренато Усатого – 4%. Проблема состоит в “квазинеизвестном” кандидате, который может выдвинуть Партия социалистов, рейтинги которой составляют 26%”, - написал румынский обозреватель в конце августа.

«Что касается цифр, это - ещё большая загадка. Скорее всего, если бывшему президенту Румынии разрешат баллотироваться, он пойдёт по какому-нибудь кишинёвскому округу, а Кишинёв голосует непредсказуемо», - заявил для noi.md Виктор Жосу.

Политолог Виталий Андриевский считает, что прохождение Траяна Бэсеску в молдавский парламент, в случае восстановления гражданства, вполне реально – как по партийным спискам, так и по одномандатному округу: “Я не исключаю, что гражданство Бэсеску всё-таки могут вернуть, чтобы нанести сильный удар по Санду и Нэстасе, которые решили пойти на выборы единым избирательным блоком. За эти партии могут проголосовать не только “чистопородные” унионисты, но и многие умеренные – как за альтернативу ПСРМ и ДПМ, а это власть не устраивает”.  

То, что Траян Бэсеску является румынским сенатором, а по действующему законодательству Республики Молдова положение депутата несовместимо с какой-либо другой оплачиваемой должностью, за исключением преподавательской и научной деятельности, по мнению Виталия Андриевского, не является существенным препятствием, если Бэсеску всё-таки решат провести в парламент: “Я думаю, что это решаемая проблема, и при желании можно придумать, как обойти закон. Например, одну из должностей он может занимать на общественных началах”.

Так что у Траяна Бэсеску есть все шансы стать вторым Александру Иоаном Кузой,  только на парламентском уровне. Однако этот шаг, по словам политологов, может создать довольно-таки опасный прецедент и изменить политическую конфигурацию в стране.

“Его осталось только арестовать для раскрутки…”

Виталий Андриевский настаивает на том, что с политической точки зрения восстановление молдавского гражданства экс-президенту Румынии и его прохождение в Парламент РМ на выборах-2018 крайне нежелательно.

“Во-первых, это - политик из чужой страны, и мы не можем просчитать и проконтролировать те ресурсы, которые Бэсеску в состоянии привлечь, - говорит политолог. – Он – бывший президент Румынии, за ним стоит очень сильная румынская ресурсная база, и если он полноценно включится в молдавскую политику, то получит определённые преимущества, и этому будет достаточно трудно противостоять. Во-вторых, его участие в молдавской политике может стать своеобразным ящиком Пандоры: прецедент с Бэсеску может открыть дорогу и другим румынским политикам, чьи политические звезды закатываются на родине, для принятия молдавского гражданства и баллотирования в Парламент РМ. Это может очень сильно изменить политическую конфигурацию в стране. Поэтому тем, кто подумывает запустить Бэсеску в молдавское политическое болото, следует очень хорошо всё взвеситьТактически от этого, конечно, сейчас можно выиграть – Бэсеску в состоянии отобрать определённые голоса у Санду и Нэстасе, но стратегически в перспективе можно сильно проиграть”.

А по мнению политолога Богдана Цырди, Траяну Бэсеску уже сейчас предоставлен целый ряд преимуществ. Фактически экс-президенту Румынии дан зелёный свет для раскрутки своего политического проекта в Республике Молдова.

- Уже не раз случалось, что примары от Демократической партии чинили препятствия представителям Партии социалистов, не пуская их в села, - говорит Богдан Цырдя. - На аналогичные случаи жаловались и представители других политических формирований. В случае же Бэсеску мы видим совершенно другую картину. Гражданин другой страны, человек, призывающий к ликвидации Республики Молдова, с лёгкостью отмахивающийся от Приднестровья, и вдруг ему оказывают такие почести! Всё, что говорит Бэсеску, любая его декларация - активно тиражируется, он присутствует практически на всех телеэкранах страны, а далеко не на все из них могут попасть наши, молдавские политики. В населённых пунктах, куда едет Бэсеску обеспечиваются полные залы, никто ему не мешает вести агитацию.

Не без помощи властей идёт активное продвижение Бэсеску и его политического проекта. Бэсеску осталось только арестовать и тут же отпустить, как в своё время поступили с Ренато Усатым, чтобы рейтинги экс-президента Румынии и его партии резко взлетели верх. После этого, поверьте, здесь начнётся настоящая истерика: караваны «унири» поедут по стране в сопровождении певцов и композиторов, унионистские партии и организации практически все, как один, встанут под знамёна Бэсеску. А если ещё в Партию национального единства внедрят Тэнасе или Нагачевского, или сломают Киртоакэ и заставят его пойти под Бэсеску, то Санду и Нэстасе мало не покажется! - полагает Цырдя.

Куда смотрят СИБ и другие?

Экс-президент РМ Владимир Воронин в телеинтервью RTR-Moldova подверг критике действия бывшего президента Румынии, который открыто агитирует в Республике Молдова за ликвидацию её государственности и вхождение в состав соседней страны.

"Представьте себе, что я еду в Яссы, собираю там народ и говорю: «Молдаване из Румынии - от Ясс до Пьятра Нямц – объединяйтесь и объявляйте об автономии Молдовы в составе Румынии и присоединяйтесь к Молдове - вашей коренной Родине Штефана-чел-Маре со столице в Кишиневе!" В этом случае, я, скорее всего, не успел бы вернуться в Кишинев и был бы задержан еще до перехода границы спецслужбами Румынии. На каком же таком основании Бэсеску ходит и льёт грязь против государственности Молдовы? Нарушая четыре статьи Конституции Молдовы, Траян Бэсеску спокойно передвигается по нашей стране. Где же СИБ, прокуратура и другие органы, которые терроризируют честных и порядочных людей, но не занимаются в случае с Бэсеску своими прямыми обязанностями?», - возмутился Владимир Воронин.

И в самом деле, почему власти позволяют это делать иностранному гражданину в нашей стране?


 
Количество просмотров:
74
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.