Безработные будут отрабатывать сумму пособия свыше 288 лей

Безработных получателей социальной помощи хотят обязать работать на пользу общества. Как передает "ИНФОТАГ", соответствующий законопроект одобрен в среду правительством

Согласно документу, безработные члены семьи, получающей социальную помощь, будут обязаны работать в пользу общества по просьбе примара, если сумма социальной поддержки превышает 30% от минимального гарантированного ежемесячного дохода (288 леев). Исключения составят граждане, которые временно нетрудоспособны, что может подтвердить справка, выданная семейным врачом.

Количество часов будет рассчитываться пропорционально размеру помощи, которую получает семья безработного, но не должно превышать 40 часов в месяц.

Примаров обяжут ежегодно составлять план работ в интересах общества, а также вести учет лиц, осуществляющих эту деятельность, и отработанных часов.