Григорий Петренко получил политическое убежище в Германии

Лидер партии «Наш дом — Молдова» оппозиционный политик Григорий Петренко, в августе тайно покинувший Молдову, получил политическое убежище в Германии.

По словам Петренко, власти Германии 18 октября официально уведомили его о предоставлении политического убежища, передает newsmaker.md

«В документе, который я получил, признается факт политического преследования. В решении написано, что это политическое убежище, предоставленное в связи с тем, что меня преследуют на родине», — сказал Григорий Петренко.

О том, что Григорий Петренко в конце августа уехал из Молдовы, NM сообщал 12 сентября. Политик тогда рассказал, что тайно покинул страну и перебрался в Германию, где подал документы в Федеральное агентство по делам миграции и беженцев (BAMF) для получения политического убежища. Обычно процедура рассмотрения таких обращений и принятия решения может занять до полугода. В случае с Петренко все произошло значительно быстрее.

28 июня суд сектора Рышкановка приговорил Григория Петренко к 4,5 годам лишения свободы условно и штрафу 400 у.е (20 тыс. леев) за организацию массовых беспорядков (ст. 285 УК). Приговором суда Петренко запрещено покидать территорию Молдовы.