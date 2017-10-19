На сайте Мунцентра общественного здоровья публикуют меню для детсадов

На сайте Муниципального центра общественного здоровья опубликовали образец меню для детских учебных заведений на период лето-осень. Подготовила его специальная рабочая группа.

Меню предусматривает ежедневное потребление фруктов и овощей, включение в детский рацион хлеба из цельно зерновой муки, сокращение соли, жиров и макаронных изделий, передает publika.md

Одна из задач меню - стать ориентиром для родителей, которые следят за питанием своих детей и не опасаются требовать отчета у администрации в дошкольных и учебных заведениях.

Муниципальный центра общественного здоровья обещает в ближайшее время опубликовать образец детского меню на период зима-весна.