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Общество
На сайте Мунцентра общественного здоровья публикуют меню для детсадов
19.10.2017

На сайте Муниципального центра общественного здоровья опубликовали образец меню для детских учебных заведений на период лето-осень. Подготовила его специальная рабочая группа.

Меню предусматривает ежедневное потребление фруктов и овощей, включение в детский рацион хлеба из цельно зерновой муки, сокращение соли, жиров и макаронных изделий, передает publika.md

Одна из задач меню - стать ориентиром для родителей, которые следят за питанием своих детей и не опасаются требовать отчета у администрации в дошкольных и учебных заведениях. 

Муниципальный центра общественного здоровья обещает в ближайшее время опубликовать образец детского меню на период зима-весна.


 
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