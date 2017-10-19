В Молдове разрешили частную онкологию

Частным клиника дадут право предоставлять лечение пациентам с онкологическими заболеваниями. Как сообщил парламентский корреспондент агентства "ИНФОТАГ", соответствующий законопроект одобрен в четверг парламентом в первом чтении.

По словам авторов законопроекта, в настоящее время такие услуги имеют право предоставлять только государственные медицинские учреждения, а точнее только Онкологический институт, однако он не обладает возможностями, чтобы обеспечить надлежащим уходом всех нуждающихся, поскольку зачастую не хватает оборудования и медикаментов.

Авторы считают, что поправки в законе будут способствовать развитию медицинских услуг, благодаря конкуренции между государственными учреждениями и частными клиниками, привлекут инвестиции в страну и позволят гражданам лечиться на родине, а не платить большие суммы за рубежом.

Один из авторов законопроекта, председатель парламента Андриан Канду сказал, что "у граждан должен быть выбор, где им лечиться. Сейчас они вынуждены выбирать между государственным учреждением и зарубежным".

Депутат от Партии социалистов Олег Липский считает, что "законопроект приведет к тому, что частные клиники получат доступ к государственным деньгам, а это не будет способствовать конкуренции, а приведет к деградации государственных учреждений".

Его коллега по партии Владимир Односталко сообщил, что "в Молдове существует феномен, когда врач работает одну смену в государственной больнице, а другую - в частной. Был случай, когда пациенту в Республиканской клинической больнице нужна была срочная процедура, но там не было необходимых препаратов, при этом его врач предложил провести ту же процедуру в частной больнице, где он также работал. После обращения пациента с жалобой, нашлись все необходимые медикаменты в государственной больнице", - сообщил он.

По его мнению, после вступления в силу поправок, доктора, работающие в государственных больницах, будут предлагать пациентам пойти к ним в частную больницу, где можно получить более качественные услуги.